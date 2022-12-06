民進黨在九合一選舉慘敗後，已經過了10天，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，2022民進黨兵敗如山倒，除蔡英文總統辭兼黨主席，高雄市長陳其邁接代理黨主席，桃園市長鄭文燦出任「大選檢討小組召集人」，權力核心幾場閉門會議外，沒有召開任何像樣的大規模檢討會議，整個黨彷彿停機一般。游盈隆也指出，千萬別小看侯友宜，他已經是比哥吉拉還凶悍的大金剛。

游盈隆分析，陳時中大輸蔣萬安14萬票，得票率31.93％，民進黨台北市史上第二慘。越來越多民進黨支持者說「如果由林佳龍選台北市，結果會是這樣嗎？」這是另一個跡象，顯示傳統支持者對蔡英文及其一干親信壟斷黨提名權，私心自用所提非人的不滿正四處蔓延。

游盈隆說，如果林佳龍選台北市贏的機率會超過百分之60，因為他不是陳時中，不需背負防疫爭議的包袱，而且他受過選戰洗禮，身經百戰，形象清新，但因蔡英文和黨內主導派系情有獨鍾陳時中，「目啾糊到喇ㄚ肉」（台語），以為提名陳時中就等於「騎馬進京城」，手到擒來，結果事與願違，害了陳時中、害了林佳龍、害了民進黨。

游盈隆指出，林佳龍輸侯友宜近46萬票，有人嘲笑他比蘇貞昌還不如，因2018蘇貞昌輸侯友宜近30萬票，但林佳龍2022這一戰慘敗屬非戰之罪，因為4年前大贏蘇貞昌近30萬票的侯友宜，經過4年新北市長歷練，吸取日月精華，已非昔日吳下阿蒙，而林佳龍是臨時披掛上陣，被空降到一個選民不熟悉他的全國最大選區作戰，就算施出渾身解數，也注定失敗收場。

游盈隆表示，如果侯友宜能闖過朱立倫為他鋪設的國民黨內十八銅人陣，脫穎而出，很可能成為2024民進黨8年政權的終結者；2022新北市這一戰，林佳龍苦吞46萬票敗北，就是一個警訊，若換黨內任何人參選，甚至會輸到60萬票以上，千萬別小看侯友宜，他已經是比哥吉拉還凶悍的大金剛。

游盈隆指出，民進黨完全執政6年多，接連遭遇兩次地方選舉的羞辱性大挫敗，黨的地方執政版圖退居南台灣一隅，他形容是退居北港溪以南。如今再不虛心反省檢討，還心存僥倖，還在泄泄沓沓，瞻前顧後，那麼，2026再退到高屏溪（下淡水溪）以南，也不是不可能。