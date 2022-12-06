王力宏美國拉斯維加斯演唱會海報曝光。（寬魚國際提供）

「寬魚國際」繼日前舉辦「WeWORD字我訂造」展覽大獲好評後，在疫情解封後更是火力全開，台灣、海外並進，除了跨年起即將在台北小巨蛋登場的蔡依林「UGLY BEAUTY」世界巡迴演唱會眾所期待，今(6日)更宣布明年農曆年將前進美國賭城拉斯維加斯首次主辦售票演唱會，特邀王力宏演唱，這也是王力宏離婚風波後首度公開曝光！

王力宏去年12月宣布與李靚蕾離婚後，暫退演藝圈，兩人離婚官司一路從紐約法院，打到台北地方法院，至今尚未宣判結果，而王力宏也因遭李靚蕾發長文控訴，形象重挫，何時復出備受關注。

由演藝圈大姊大邱瓈寬領軍的寬魚國際早就有進軍歐美主辦售票演唱會的計劃，今曝光的最新海報中，可見王力宏將於明年１月28日正式登台，而他也在預告視頻中娓娓道出：「哪怕只有一個人，我也要唱給你聽。」正式宣告重返工作崗位的決心。

據了解，久違幕前的王力宏近來都在埋頭苦幹在練唱，也一直持續創作，對於接下來的演出十分重視。被問到美國是否為世界巡迴演唱會的第一站？寬魚表示，「售票演唱會是早就定了，之前就有要合作因為疫情所以延後，而剛好在2023農曆年開始動工。王力宏跟寬魚一直有合作，這算是近期首度公開的曝光。」至於王力宏的官司是否有曙光？寬魚表示，「寬魚跟王力宏只是工作上的合作。」

一直以眼光獨到見稱的寬魚國際，早在疫情正式解封之前，就已經佈局未來，既引領潮流，也為文創產業開疆闢土，締造各種全新的可能。9月與「大地風」聯合主辦「WeWORD字我訂造：流行歌詞及其創造的」，為台灣以及華人流行音樂經典創造了前所未有感官體驗。緊接在後的是12月31日在台北小巨蛋登場的「TOYOTA 蔡依林 UGLY BEAUTY 世界巡迴演唱會 FINALE in TAIPEI 台北最終場」，「寬魚國際」與「超級圓頂」聯合主辦，由超級天后蔡依林一連兩週6場演出，陪大家迎接2023年。

蔡依林這次除了會繼續「THE ORPHAN孤兒」、「UNCONSCIOUS DESIRE漠視的慾望」、「UNHINGED破碎的心」、「INNOCENT MINDS純真」、「DISCLOSURE自我揭露」、「HERORIC EMERGENCE內在英雄」6個章節，加上18組巨型道具，重新定義「怪美」才是「絕美」。向來求新求變的蔡依林，這次造型也將會全數更新，勢必引領潮流，而她也將會首唱自己參與創作的全新單曲，也是與電影合作的主題曲，十分令人期待。

此外，寬魚國際並將觸角延伸至海外，於2023年元月農曆新年期間，在美國賭城拉斯維加斯首次主辦售票演唱會，特邀王力宏演唱，這也是王力宏近期首度公開曝光，預料也將引爆新一波話題。