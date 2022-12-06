台北市第3選區立委補選選戰越演越烈，國民黨台北市議員王鴻薇猛打對手吳怡農與中常委黃承國關係，黃則發文澄清「我是好人不是戰犯」，並要求成立調查小組，對此台北市議員王世堅也反批國民黨，國民黨幾十年來，每個都說自己好人，「但好人一大堆、一起幹壞事」，強調自己佩服黃承國的勇氣。

黃承國5日發聲明表示，承認年少時走錯路，但他也付出代價，不過他不曾魚肉鄉民，不曾欺壓善良，參與政治之後更是潔身自愛，從來沒有介入公共工程，更沒有介入都更案，當然更不可能介入任何人事關說。

黃承國也要求黨中央即刻成立調查小組，他將全力配合調查，在調查期間，他也不會出席中常會，他希望黨中央調查小組儘速公布調查結果，以正視聽。

而吳怡農今日舉辦競選主視覺發表會，請來台北市議員王世堅、邱威傑站台，王世堅被問及黃承國爭議，其表示，好人壞人很難界定，像國民黨幾十年來，每個都說自己好人，每位參政者都這樣說，「好人一大堆、一起幹壞事」。

王世堅表示，黃承國已經很勇敢的自清，也要求黨成立調查小組針對他查明是否有不法運用政治手段，自己佩服黃承國的勇氣，調查結果希望不只社會尊重，黃承國也能接受，確實需要經過調查。

而吳怡農則表示，黃承國提出成立調查小組，自己樂觀其成，也希望國民黨朋友一起跟進，用同樣標準看看自己。

吳也強調，社會有任何質疑，我們應該好好來面對，這是必須做到的，今天看到黃承國非常正向、主動大方邀請大家對他啟動調查，大家都非常肯定做法，再來除此之外，這不是個案，同時也是討論接近權力核心的人應該符合什麼標準、符合什麼要求，所以昨天民進黨團已經推動選罷法修正提案，在此也期待、呼籲對於這幾天不斷攻擊民進黨的國民黨也願意跟進，一起透過立法院來改變。