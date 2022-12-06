台1線屏東枋山段5日晚間傳出死亡車禍，65歲方姓男子騎機車由南往北行經458.5k處時，疑遭車輛撞擊頭部當場死亡。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

台1線屏東枋山段5日晚間傳出死亡車禍，65歲方姓男子騎機車由南往北行經458.5k處時，疑遭車輛撞擊頭部當場死亡。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

台1線屏東枋山段5日晚間傳出死亡車禍，65歲方姓男子騎機車由南往北行經458.5k處時，疑遭車輛撞擊頭部當場死亡，警方獲報到場後無發現肇事車輛，緊急調閱路口監視器比對追查逃逸車輛，2個多小時後，45歲王姓曳引車司機到高雄左營分局自首，酒測值為零，警方表示，肇事原因尚待調查。

枋寮警分局指出，5日晚間7點45分，有民眾報案稱枋山鄉台1線北上458.5k處發生車禍，警方與救護人員到場後發現，方姓騎士已死亡，初步研判應是遭車輛撞擊頭部受重創所致，但現場無發現肇事車輛、又無監視器，警方立即調閱周遭路口監視器比對追查逃逸車輛。

警方經逐一比對路口監視器及行車記錄器過濾可能涉案車輛，鎖定王嫌涉有重嫌，將通知他到案說明，但還沒行動時就接到高雄警方來電指稱，王嫌晚間10點10分在左營分局自首。

枋寮警方聞訊後，立即派員前往高雄將涉案駕駛帶回釐清案情，警方表示，王嫌酒測值為零，訊後將依肇事逃逸、過失致死等罪嫌移送偵辦，至於詳細事故發生原因，仍有待進一步調查。

據了解，肇事路段有台電的交維措施，雖當下沒有工程施作，但因交通錐擺一排，車道僅剩內車道可行駛，方姓駕駛是否被曳引車追撞，抑或曳引車有無超速等行為，仍有待警方釐清。