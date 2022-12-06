晨揚國際從事40餘年的醫療布服製造、銷售、租賃至配送，關係企業共有300餘位員工，其中有約50名為身心障礙者，今天獲頒金展獎，其中還有某位中度智能障礙者，在公司任職20餘年、已屆退休，晨揚近年更成立庇護工場協助功能性較差的身心障礙者，訓練有成後還能銜接至一般職場工作。

勞動部今天辦理第20屆金展獎頒獎典禮，表揚20家進用身心障礙者績優單位，今年還納入身心障礙者就業服務績優單位，共有23家公、私立單位得獎。

晨揚國際總經理邱奕田表示，公司從醫療布服的製作、販賣、銷售、配送皆有涉及，自己創業時就希望抱持回饋社會，因此陸續進用身心障礙者，包括與各地勞工局、社會局合作及學校實習等，近年更成立洗滌及銷售2家庇護工場，提供功能性較差的障礙員工工作機會，訓練有成還能直接銜接一般職場，目前已有約50名身心障礙者，更有在公司待超過20年、已屆退休的員工。

邱奕田說，為了協助障礙者友善工作場所，因此如洗衣流程變成「隧道式洗衣」以減少搬運等。

邱奕田回憶，曾有位中度智能障礙者來自因其家人陸續逝世、離家，家中遭斷水斷電，甚至不知道什麼叫上班，但提供工作機會後，陸續在工廠工作、醫院擔任配送員，現在也升職到醫院擔任配送組組長，甚至連該醫院院長還捨不得他退休。