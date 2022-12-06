花蓮吉安鄉公所去年將百年歷史的「福興買菸場」，活化改造為「吉安創客棧」，並定期舉辦藝文活動，增添地方藝文氣息。（羅亦晽攝）

花蓮「吉安創客棧」去年啟用後，鄉公所會定期舉辦藝文活動，本月登場的是「仁雲藝云」劉博彥（達仁）與葉秀雲水彩作品聯展，18件水彩畫作內容豐富，開展迄今已吸引人前往欣賞。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安「福興買菸場」已有百年歷史，鄉公所去年將這棟老建築活化改造為「吉安創客棧」後，便會定期舉辦藝文活動，本月登場的是水彩作品聯展，18件畫作內容包含風景、物品等，每件作品栩栩如生，開展迄今已吸引許多藝文愛好者造訪觀賞，鄉公所也期盼空間未來能提供更多在地藝文工作者及團體揮灑、分享創作的精采。

吉安鄉「福興買菸場」曾是日據時期專賣局在東部最早收購菸葉的場所，鄉公所去年將空間重新整修後，活化再造成「吉安創客棧」，保存歷史建築外，也提供青年、社團使用，作為創意孵育基地，同時也會定期舉辦藝文活動與展覽，增加在地藝文氣息。

鄉公所指出，吉安創客棧上月起，由花蓮縣青溪新文藝學會進駐，帶來2檔展覽，率先展出的是「當我踏入…」花木蘭壓克力畫個人展，本月則「仁雲藝云」劉博彥（達仁）與葉秀雲水彩作品聯展，展出的18件水彩畫作包含山水、風景及物品等，內容相當豐富，開展迄今已吸引許多藝文愛好者前往欣賞。

「遇見美好的事物會讓心中充滿喜悅！」鄉長游淑貞日前觀展有感而發感謝藝術創作者們，願意付出時間與生命淬鍊，交匯成一幅幅美麗的藝術作品，令人感動，她接著也提到，吉安創客棧自去年成立迄今，除作為青年、社團活動的造夢基地，同時開拓藝文空間，盼能提供在地藝文工作者及團體自由揮灑、分享精采，將吉安鄉打造更具人文氣息的鄉城質感。

花蓮縣青溪新文藝學會理事長陳專興表示，鄉公所充分活化空間，不僅用藝文點亮吉安鄉，更能讓藝術家們嘔心瀝血的創作，有機會與大眾見面亮相。參展畫家葉秀雲則感謝吉安鄉公所開闢的藝文空間，讓她離舉辦個展的夢想又更進一步。

鄉公所表示，民眾如欲欣賞「仁雲藝云」劉博彥（達仁）與葉秀雲水彩作品聯展，即日起至30日止，周一至周五上午8時至下午5時30分，可到吉安創客棧觀展。另，創客棧旁的好客藝術村吉野藝文館、Hakka生活館及10號館亦有許多精采展覽，歡迎過路旅人、在地鄉親放慢腳步，前往作客喝咖啡並欣賞藝文。