26歲舞蹈老師楊小姐4年前遭舞伴飛踢而昏倒，雖無腦震盪及腦出血，但之後只要示範舞蹈動作，一陣眩暈就秒昏倒，甚至只要有人叫她，一轉頭就暈，衝擊舞蹈教學，期間做過腦電波及神經傳導等檢查都沒有異常，眩暈卻無解，直到去年到奇美醫學中心麻醉部部長暨疼痛科主任陳貞吟門診治療，揪出她頸椎過直、神經拉傷造成「頸源性眩暈」，評估發現缺乏維生素D，除營養治療外，還合併3次神經釋放再生治療，根除眩暈，重拾舞蹈人生。
陳貞吟指出，一般眩暈有8成與血管、內耳有關聯，僅2成屬於頸源性眩暈，而頸源性眩暈以往也因為無法根治，往往只能吃藥或復健，且這類眩暈多為車禍造成，楊小姐的案例則少見，是因為練舞遭舞伴飛踢而出現頸源性眩暈。經檢查楊小姐頸部X光發現頸椎過直，一般頸椎過直者因缺乏彈性，復原力較差。
而從楊小姐的理學檢查顯示，後頸肌群僵硬併有輕度疼痛，應是後腦部遭受撞擊，有揮鞭損傷後的頸部肌筋膜炎，加上神經受到拉傷，導致頸部神經傳入腦神經系統出現異常，造成病人產生「頸源性眩暈」，同步評估也發現其有維生素D缺乏情況，於是先以高劑量維他命D治療約4周，接續安排再生注射治療，第1次注射治療後，眩暈昏倒現象就消失，接著每月1次、經過3次再生注射療程，改善後頸肌群僵硬與疼痛，頸源性眩暈完全消失，病況穩定。
陳貞吟說，「頸源性眩暈」不但造成個人生活品質下降，一部分病人更成為門診常客，藥物治療往往效果不佳，以這名舞蹈老師為例，發病後只敢教小朋友跳舞，因能避免大動作伸展，減少昏倒，但即使不跳舞，有多次發生有人從背後拍她，她一轉頭就暈眩的情形。
陳貞吟指出，過去頸源性眩暈多無發根除，目前奇美醫學中心神經釋放療法，使用5％葡萄糖水或PRP來調控神經平衡，釋放被夾擊的神經達到治療目標，介入性疼痛治療低風險、低侵入性、副作用少、治療時間短，也適合各種年齡病人施行。
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