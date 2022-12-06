奇美醫學中心疼痛治療團隊對於頸源性眩暈治療有非常豐富的經驗及完整的治療程序。(曹婷婷攝)

26歲舞蹈老師楊小姐4年前遭舞伴飛踢而昏倒，雖無腦震盪及腦出血，但之後只要示範舞蹈動作，一陣眩暈就秒昏倒，甚至只要有人叫她，一轉頭就暈，衝擊舞蹈教學，期間做過腦電波及神經傳導等檢查都沒有異常，眩暈卻無解，直到去年到奇美醫學中心麻醉部部長暨疼痛科主任陳貞吟門診治療，揪出她頸椎過直、神經拉傷造成「頸源性眩暈」，評估發現缺乏維生素D，除營養治療外，還合併3次神經釋放再生治療，根除眩暈，重拾舞蹈人生。

陳貞吟指出，一般眩暈有8成與血管、內耳有關聯，僅2成屬於頸源性眩暈，而頸源性眩暈以往也因為無法根治，往往只能吃藥或復健，且這類眩暈多為車禍造成，楊小姐的案例則少見，是因為練舞遭舞伴飛踢而出現頸源性眩暈。經檢查楊小姐頸部X光發現頸椎過直，一般頸椎過直者因缺乏彈性，復原力較差。

而從楊小姐的理學檢查顯示，後頸肌群僵硬併有輕度疼痛，應是後腦部遭受撞擊，有揮鞭損傷後的頸部肌筋膜炎，加上神經受到拉傷，導致頸部神經傳入腦神經系統出現異常，造成病人產生「頸源性眩暈」，同步評估也發現其有維生素D缺乏情況，於是先以高劑量維他命D治療約4周，接續安排再生注射治療，第1次注射治療後，眩暈昏倒現象就消失，接著每月1次、經過3次再生注射療程，改善後頸肌群僵硬與疼痛，頸源性眩暈完全消失，病況穩定。

陳貞吟說，「頸源性眩暈」不但造成個人生活品質下降，一部分病人更成為門診常客，藥物治療往往效果不佳，以這名舞蹈老師為例，發病後只敢教小朋友跳舞，因能避免大動作伸展，減少昏倒，但即使不跳舞，有多次發生有人從背後拍她，她一轉頭就暈眩的情形。

陳貞吟指出，過去頸源性眩暈多無發根除，目前奇美醫學中心神經釋放療法，使用5％葡萄糖水或PRP來調控神經平衡，釋放被夾擊的神經達到治療目標，介入性疼痛治療低風險、低侵入性、副作用少、治療時間短，也適合各種年齡病人施行。