大陸前國家領導人江澤民追悼大會今天上午在北京人民大會堂舉行。（央視新聞截圖）

已故大陸前國家主席江澤民追悼大會，今天早上10時在北京人民大會堂舉行。大陸國家主席習近平、總理李克強等黨和國家領導人出席，大會首先為江澤民默哀，之後奏唱大陸國歌，習近平其後發表悼詞。習近平表示，江澤民在大陸國家主席任內推動兩岸雙方達成體現一個中國原則的「九二共識」，有力開展反分裂、反台獨的重大鬥爭。

大會由中共中央書記處書記蔡奇主持，出席者繫上黑色領帶、佩戴白色胸花。講台中央掛有江澤民的遺照，黑底白字的橫幅標語寫上「江澤民同志追悼大會」，下方則擺放江澤民的骨灰，由中國共產黨黨旗覆蓋，兩旁放有多個花圈。

10時整，大陸全國民眾默哀3分鐘，期間一切有汽笛的地方全程鳴笛，防空警報也鳴響3分鐘。全大陸及駐外使領館，以及駐外機構下半旗致哀，停止公共娛樂活動一日。默哀期間，大陸金融市場停市3分鐘。

習近平發表悼詞時表示，全黨全軍全國各族人民，為失去江澤民感到無限悲痛，世界各國人民、各國領導人和各方面國際友人也表示深切哀悼。他表示，江澤民是公認享有崇高威望的卓越領導人，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者。他將畢生心血和精力獻給中國人民，為爭取民族獨立、人民解放和實現國家富強、人民幸福鞠躬盡瘁、奮鬥終身。他為黨和人民建立不朽功勛，贏得全黨全軍全國各族人民衷心愛戴和國際社會廣泛讚譽。

習近平回顧江澤民生平，提到1989年春夏之交發生嚴重政治風波，時任上海市委書記江澤民堅決擁護和執行中央關於旗幟鮮明反對動亂、捍衛社會主義國家政權、維護人民根本利益的正確決策，有力維護上海穩定。1989年6月，江澤民當選為中共中央總書記，同年11月擔任中央軍委會主席，形成以江澤民和核心的第三代中央領導集體。

習近平指出，江澤民擔任黨和軍隊主要領導職務之際，國家正面臨外有壓力、內有困難的嚴重時刻，可謂臨危受命。他引述江澤民曾堅定表明為了黨和人民的事業，一定鞠躬盡瘁、死而後已。

習近平表示，二十世80年代末、90年代初，國際國內發生嚴重政治風波，社會主義出現嚴重曲折，一些西方國家對中國實施所謂「制裁」，社會主義發展面臨空前巨大困難和壓力，江澤民在這個決定黨和國家命運重大歷史關頭，帶領中央領導集體不動搖堅持經濟發展，維護了國家獨立尊嚴安全穩定，捍衛了中國特色社會主義偉大事業。

習近平提到，從十三屆四中全會到十六大的13年間，江澤民領導中央領導堅定不移、堅持發展中國特色社會主義，他又強調抓住機遇，不可喪失機遇和不可因循守舊，領導促進改革發展穩定一系列方針政策和重大戰略。

習近平引述江澤民強調要一心一意謀發展，他帶領中國加入世界貿易組織，形成對外開放新格局。並實現香港、澳門順利回歸，推動兩岸雙方達成體現一個中國原則的「九二共識」，有力開展反分裂、反台獨的重大鬥爭。

習近平認為，江澤民集中全黨智慧創立「三個代表」思想，回答了什麼是社會主義、怎樣建設社會主義的問題，創造性地回答了建設什麼樣的黨、怎樣建設黨的問題，深化了對新時代條件下，推進中國特色社會主義事業，加強黨規律的認識。

習近平提到江澤民在13年間帶領國家應對一系列關係主權和安全的國際突發事件，戰勝在政治經濟領域和自然界出現的困難和風險。江澤民高度重視黨和人民事業的重大戰略問題，在籌備十六大期間主動提出不再擔任中央領導職務，從中央委員會退下，有利於促進高層領導新老交替，中央也同意請求。

習近平指出，2004年，江澤民主動提出辭去黨和國家中央軍委會主席的職務，充分體現他對黨和國家事業發展的深謀遠慮。江澤民從領導崗位退下來以後，堅決擁護和支持中央工作，關心中國特色社會主義偉大事業，堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。

習近平表示，江澤民的革命精神和風範永遠銘刻在大家心中，永遠教育和激勵大家前進。