香港大學、廈門大學及北京萬泰生物藥業，合作研發的噴鼻式新冠疫苗，獲中國國家藥品監督管理局批准緊急使用。萬泰目標在未來6個月生產2億劑疫苗，香港是否應用，有待港府批准。萬泰生物公告稱鼻噴新冠疫重症保護效力100％。

參與研究的香港大學微生物學系講座教授袁國勇表示，目前的肌肉注射疫苗可引發全身免疫，包括血液產生中和抗體及T細胞反應，但不包括鼻腔和咽喉粘膜，而噴鼻式新冠疫苗就可以阻止病毒進入鼻腔和咽喉黏膜，而且毋須進行注射。

袁國勇又稱，研究團隊正針對新的變種病毒，包括Omicron病毒株，更新噴鼻式疫苗，但即使是用原始病毒株生產，噴鼻式疫苗仍能預防Omicron。

團隊另一名教授陳鴻霖表示，噴鼻式疫苗是對現有疫苗的極好補充，對怕打針的人，例如兒童更容易接受，只需一個特殊工具令疫苗霧化，不需要吸入裝置，可優先為長者及有長期病患的高危群組接種。

港大團隊指出，已先後在大陸、香港、越南、菲律賓、南非及哥倫比亞等海外地區進行一、二或三期臨床試驗，並在10月完成主數據分析，獲得關鍵數據。分析顯示，對於感染Omicron變種病毒，噴鼻式疫苗對接種過滅活疫苗的人有超過8成保護效力，未打過針就有5成5有效性，60歲以上人群的保護效力不弱於18至59歲人群，同時具有很好的安全性。