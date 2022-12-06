近年來許多改編歷史自的電視劇，對於服裝造型、背景美術以及演員演技都非常講究，希望能將歷史重現，然而有位大陸女星在飾演慈禧太后時，不但演技受到肯定，更被網友直呼根本神還原。

今年67歲的大陸女星奚美娟，在2016年演出《那年花開月正圓》中慈禧太后一角，穿上戲服除了演技動作外，令人驚豔的是她的樣貌神情與慈禧非常相似，讓網友讚嘆「扮相也太像了吧！」，據悉當初該劇製作人曾為慈禧選角而煩惱，是女主角孫儷主動推薦奚美娟，孫儷也透露，在拍戲過程唯一一次吃螺絲就是與奚美娟對戲「不知道為什麽，那一刻我的嘴就一直不俐落，可能真的是周瑩看到慈禧的那張臉有點緊張」。

事實上，奚美娟已經五度扮演慈禧，她曾說過：「以往的影視劇很多妖魔化這個人物的成分比較多，這次以相對客觀的一種創作態度來呈現這個人物」；奚美娟為大陸一級演員，在電視劇、舞台劇及電影中都能看到她的身身影，近期更以電影《媽媽》拿下金雞獎影后寶座。

奚美娟以電影《媽媽》拿下金雞獎影后寶座，演技再度備受肯定。(圖／達志影像)

不過，演藝事業風生水起的她，感情卻相當坎坷，1998年她與演員周野芒因戲結緣一起步入禮堂，一開始奚美娟為家庭生活淡出螢光幕，不過在第一次懷孕後意外流產，導致之後很久沒有在懷孕，兩人之間產生隔閡，之後女方事業再起，名氣大於男方，之後即使奚美娟高齡39歲再次懷孕生下孩子，並試圖挽留丈夫，但最終在孩子出生不到一個月，兩人婚姻就劃下了句點，從此獨自扶養孩子長大，而至今仍是單身。