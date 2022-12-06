台中區監理所所長楊聰賢表示，目前繳費管道多元，可持單至金融機構、郵局、超商繳納，目前超商代收金額上限已調高至3萬元，歡迎車主多加利用。（台中區監理所提供／潘虹恩台中傳真）

台中區監理所6日指出，今年度汽機車燃料費已逾開徵期限，然中彰投地區尚有16萬餘輛汽機車尚未繳納燃料費，台中區監理所已於11月底雙掛號寄發催繳通知書，繳費期限至明年1月3日止，呼籲車主於期限內完成繳費，以免逾期受罰。

台中區監理所所長楊聰賢表示，目前繳費管道多元，車主收到催繳通知書後，可持單至金融機構、郵局、超商繳納，目前超商代收金額上限已調高至3萬元，歡迎車主多加利用，亦可透過監理服務網、監理服務APP、e-Bill全國繳費網、電話語音（412-1366用戶碼169＃）、一卡通MONEY、元大銀行、永豐銀行、街口支付、嗶嗶繳、蝦皮購物、悠遊付及橘子支付等多元管道進行線上繳費，方便又迅速。

台中區監理所指出，車主若逾期未繳納除依「公路法」第75條規定，處以新台幣300元以上3000元以下罰鍰外，所欠費額將面臨移送行政執行署強制執行並加收執行費用，並停止辦理車輛異動或換發牌照，請車主把握最後繳費期限，避免延遲繳納而影響自身權益。

台中區監理所也補充，台中區監理所官網的快速連結專區，已設置汽機車燃料費約定扣款線上申辦服務，歡迎車主踴躍申辦，未來每到開徵期限最後1日，即自動從約定帳戶扣款，而且扣款前後會以手機簡訊或E-MAIL等方式通知，既節能減碳又可避免忘繳受罰；另，也可申請汽燃費電子繳款單服務，避免紙本繳納通知書寄送安全疑慮及持單外出繳費感染風險，歡迎車主朋友們多加利用。