50歲女星張睿玲曾是亞洲小姐出身，演出多部港產三級片的，至今已淡出影圈十多年，轉行從商過低調生活。近日她在社交網站分享小復出的消息，參演慈善機構「榕光社」旗下安老院的宣傳短片，看的出來她明顯圓潤許多，但五官如同以往讓人可一眼認出。

張睿羚以「張敏儀」之藝名參加1989年亞洲小姐，當年競爭十分激烈，同屆三甲為翁虹、萬綺雯及趙靜儀，伍詠薇「梗頸四」，17歲的張睿羚未能拿下名次，直到4年後才正式加入影視圈，第一片便接手三級片《赤裸狂奔》的女主角。

而張睿羚的代表作就屬第二部戲《晚9朝5》，戲中跟男星陳豪裸露演出情慾場面，為她帶來《第31屆金馬獎》最佳女配角提名，她也因此達到事業高峰，只可惜往後的作品都無法超越當初的《晚9朝5》，角色戲份越來越少，拍畢2009年《復仇》後便淡出影圈，轉行從商。

張睿玲50歲現況曝光，看起來依舊保養得很好。(圖/張睿玲 臉書)

雖然已脫離演藝界多年，張睿羚熱心公益，她也與演藝圈保持密切，最近更小復出客串演出慈善機構「榕光社」旗下安老院的宣傳短片，值得一提的是，這部短片星光熠熠，女主角為鮑起靜，郭富城客串當院長。