監察院指出，花蓮縣政府2016年大幅調高礦石開採稅率引發重大爭議，造成稅源消失，導致今年度花蓮縣特別稅課收入預算，減少金額高達8億元，因而須增編舉債6億餘元以支應歲出，影響縣府財政健全，且拖延業者許可證展期申請，經監委趙永清、賴振昌調查後，經監院聯席會議審議通過，並對花蓮縣政府提出糾正案。

監委指出，花蓮縣政府聲稱為充裕財源，並衡平「礦石開採行為」對轄區山林保育的影響，依據地方稅法通則自2009年開始制定施行礦石開採稅自治條例，原以每噸4元為徵收率，隔年調高為5.2元，2013年重新制定施行礦石開採稅條例時，再提高徵收率為10元，但是又在2016年6月間提前廢止2013年制定的條例，重行制定自治條例，大幅調高徵收率至70元，造成徵納爭議，有業者不服提起行政救濟，縣府敗訴。

大幅調高礦石開採稅率引爭議，監院糾正花蓮縣政府。(本報資料照)

監委表示，花蓮縣政府敗訴後卻無視判決，重作稅額相同的處分，造成納稅義務人又再提出行政救濟，爭議不斷，導致縣府2021年再制定特別稅條例草案時，遲遲未能完成法定備查程序，導致花蓮縣特別稅課收入減少8億元，因而須增編舉債6億餘元以支應歲出，影響縣府財政健全，已有違失。

監委發現，對花蓮縣政府提起礦石開採稅行政訴訟的福安公司雖於110年6月25日才向花蓮縣政府，提出固定污染源操作許可證展延申請，但仍然符合環保署110年6月4日函頒通案展延適用原則。但是花蓮縣政府未依固定污染源許可證管理辦法規定，在110年8月28日前完成申請案的准駁處分。

監委說，一直到環保署110年12月24日就福安公司的訴願案作成決定後，才於111年1月5日核發該公司展延許可證，已損及廠商權益。且經過趙永清、賴振昌委員再深入調查發現，本申請案該府環保局早於110年8月17日已曾完成審查，且相關審查書件亦由環工技師審查通過，本應依法作出合法行政准駁處分。

監委認為，但花蓮縣政府卻再新增審查意見要求公司補正資料，福安公司也2次補正資料後，該府環保局於110年10月22日亦再完成審查作業，花蓮縣府仍遲延核發展延許可證，因此兩位委員也認為花蓮縣政府有明顯違失。