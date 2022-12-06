隨著疫情解封又近年關，民眾對於資金需求增加，金管會近期接獲民眾陳情透過代辦業者辦理貸款之爭議。金管會6日再次提醒民眾，有借貸資金需求者，請直接向金融機構洽詢申貸，以免發生爭議。

金管會指出，銀行提供貸款，均以客戶信用之評估為基礎，並不因其是否有中間介紹人而有差別，民眾如透過代辦業者仲介借款，恐須負擔額外費用而加重經濟負擔，且可能衍生詐騙或資料遭不當利用等爭議，反而使權益受損。

金管會一向籲請民眾應親洽金融機構申辦貸款事宜，且已多次提醒民眾，透過代辦公司辦理貸款不但沒有保障，而且可能遭收取高額的代辦費，有資金需求的民眾經濟狀況反而更加嚴峻，所以自己親自向金融機構辦理貸款最安全。金管會已數次函請金融機構不要受理代辦貸款業者轉來之貸款案件，且禁止職員私下受理。

金管會再次呼籲，民眾如有任何資金需求或債務協商需要，可以親洽金融機構申辦或洽談，亦可多利用中華民國銀行商業同業公會全國聯合會所提供之諮詢平臺，銀行公會網站「消費者專區」或撥洽詢電話02-8596-2345查詢相關資訊，以避免衍生消費爭議，並保護及避免個人資料遭他人不當蒐集、處理或利用。