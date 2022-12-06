林利霏早年演出《麻辣鮮師》中的「Gina」一角走紅，2016年她閃電嫁給大她3歲的張翰，並生下一女，近日林利霏拋出震撼彈，坦言婚姻6年來已經3度提離婚，昨(5日)她上節目，又透露夫妻兩人床事秘辛，表示兩人結婚後都變成清心寡慾，一年大概只有四次，且老公還會採「預約制」。

林利霏最近上《11點熱吵店》大聊夫妻房事秘辛，她自稱是隨緣派，在夫妻倆之間屬於比較矜持那類，她自稱有包袱，就連滾床當下都會出戲想很多，旁人笑她是不是因為演員的職業病？她則稱雖然沒有這麼嚴重，但會很在意表情是不是完美、唯美，也會在意身材夠不夠好，總覺得卡卡無法盡興，只有在喝酒放鬆時會比較好。

林利霏說，還好先生張翰跟她一樣都是重視心靈上交流的人，熱戀時其實頻率正常，但有了家庭當父母後便減少，自嘲從「從月繳變成季繳」，一年分季節大概只有四次，兩人也都有共識，若老公想要時便會發出暗號，跟林利霏說：「媽媽我今天要跟妳預約」，林利霏坦言壓力就會很大，不確定等下的心情或狀態適不適合。

林利霏談夫妻床事（19:34起）。（影音／取自11點熱吵店 Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

有回趁孩子睡著時，張翰跟林利霏便回到兩人臥房看電視，張翰洗完澡索性什麼都不穿，林利霏就知道老公的意圖，接著她試圖閃躲，打趣表示稍早看命理老師說「今天不宜行房」，更稱如果硬來會倒楣一年，還笑說：「你要為了這幾分鐘倒楣一年嗎？」張翰便摸摸鼻子自己跑去看電視，Melody則虧林利霏為何要掀老公的底，「妳幹嘛要把時間講出來，『才幾分鐘』？」笑翻眾人。

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