世界前3大加密貨幣交易所FTX爆發破產世界，台灣約有15萬人受害，損失金額大約百億美金，外界也擔心是加密圈的「雷曼事件」。國民黨智庫主張，政府應該將加密貨幣交易所納管，立委吳怡玎則建議，保護好消費者，並落實金融教育以及輔導，鼓勵業者自律。

國民黨智庫今(6)日召開「FTX事件不應被忽視」座談會，由國政會產業暨新創研究中心召集人簡榮宗主持、立委吳怡玎、國際加密貨幣交易所前董事長吳德威、律師（前金融評議中心資深專員桂祥晟、FTX事件受害者（損失數百萬美金）黃士楷、台灣區塊鏈大學聯盟理事長彭少甫與會。

國民黨智庫主張，政府應該納管加密貨幣交易所，並把消費者資產與交易所資產分離，採取信託機制，將加密貨幣存放在「冷錢包」中，交易所應提供儲備證明與第3方審計機制。

簡榮宗表示，日本在2014年發生加密貨幣交易所被駭客入侵事件，2017年即要求所有交易所需要有金融廳特許執照，因此這次FTX破產事件爆發後，FTX日本就立刻凍結資產，讓消費者可以拿到錢，美國白宮與國會也有共識，要將加密貨幣交易所納管。而台灣目前僅有洗錢防制法規範，沒有監管機制，無法保護消費者。

吳怡玎指出，日本因為有投資人保護資金結算法，所以明年1月就可以向FTX日本公司討回客戶的錢，反觀台灣只有洗錢防制法，除非涉及洗錢，金管會不管，「非常好笑」。不過她又說，最好不要讓金管會管得太多，只要讓客戶與公司的錢分開，這一點金管會一定可以管好。

吳怡玎建議，把可以保護消費者的部分先管好，並做好教育與輔導工作，鼓勵業者自律才能納管，教育業者與一般民眾，畢竟投資原本就有風險與損失，否則一旦大眾踩雷時，就會責怪政府。

黃士楷在此次賠了241萬美金，目前台灣的受害者也有成立自救會，他也透過推特加入。但黃士楷說，目前網路上也有詐騙分子透過成立假的自救會去詐財，呼籲民眾要注意。

彭少甫則表示，根據統計粗估，個人損失在50000美元以內的佔80％，傷害面很廣，但深度還行。他贊同落實教育和輔導的方式，因為若民眾想參與，法律也擋不住。他指出，現在年輕人加入Web3.0的時間越來越提早，甚至有小學生已經有NFT(非同質化代幣)，所以落實金融教育非常重要。他呼籲民眾，若有慘賠的情況，要調整好身心並關注相關資訊，不要陷入憂鬱的情緒當中。

吳德威說，可以從幾個訊號來注意加密貨幣交易所狀況，例如交易所發行自己的加密貨幣作為資產儲備、有大筆的資產轉移紀錄、或甚至加密所的高層在社交媒體的發文狀況，都可以去注意。