立法院民進黨團昨要求擴大掃黑，並提案修正《公職人員選舉罷免法》，增訂曾犯組織犯罪防制條例等5種情事，排除「黑、金、槍、毒」，不得登記成為候選人。國民黨立委鄭麗文痛批，民進黨就是「綠能你不能」，好像黑道只會出現在選舉裡一樣，縱容自家人黑道治國、黑金治國，在提修法之前，可以先把自己家裡清乾淨嗎？

鄭麗文表示，民進黨不是一直都是一黨獨大嗎？執政6年來，什麼時候不修選罷法，在大家都質疑民進黨黑金、黑道治國的時候提出來，是要帶風向？重點是的是為什麼只要跟民進黨扯上邊的黑道，通通都像得到免死金牌，什麼都不必查，只要不作聲，以為大家就會忘記？

鄭麗文指出，警界高層自由進出豪宅裡的88會館，結果被踢爆後，查了一個月都還在調查中，反觀中山分局偵查隊長2019年去69招待所賭牌九，事發後一天火速被懲處，基層都可以辦很快，高層涉及太多問題所以查不出來？

鄭麗文說，88會館的主使者是誰？為什麼從2017年開始，明明就已經不斷接獲民眾檢舉，但警政署卻說2019及2020年沒有接獲88豪宅招待所被檢舉色情營業或涉及員警風紀案件？是警界跟黑道扯上邊所以才查無不法？

鄭麗文直言，還有小英總統去到哪裡，背後都一定有一位叫做黃承國的辣個男人，陪輔選、陪拜票，甚至還當過國策顧問，而民進黨提出的選罷法修法卻沒有遏阻自家人有黑道？

鄭麗文強調，因為修法範圍僅有公職人員選舉，就連民進黨立委都說有黑道在黨中央核心了，大家疑惑的是為什麼一個執政黨裡頭這麼多的黑道，在九合一選舉結束之後火速提出選罷法修法、選舉排黑，能阻止自己黨裡面有黑道的事實嗎？