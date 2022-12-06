一對情侶檔在街頭吵架，男子的阿姨到場當起和事佬，不過因為男子喝得醉醺醺，情緒激動，驚動員警到場處理。但這時，這名好心勸架的阿姨卻意外被查出「通緝犯」身份，她當場傻眼，稱不知道被通緝，但還是只能乖乖跟著員警回派出所偵辦。

小港分局漢民派出所員警於2日晚間9點多，獲報於小港區宏平路與宏文路口，有名男子酒醉鬧事，擔心往來民眾及店家安全，立刻前往現場。

經警方了解，陳姓男子因酒後與李姓女友發生口角爭執，一名自稱陳男阿姨的李姓女子向警方表示，陳男工作不順壓力大，酒醉後跟女友吵架，自己前來調解，但講沒幾句話男子就要動手動腳，因此才報警。

不過查緝身分時，卻意外發現這名阿姨今年8月被發布洗錢案通緝，李女表示，自己表示沒收到法院開庭通知書，不知道被通緝，聽到要被帶回派出所，稱自己很無辜，直呼：「我有通緝我不敢亂跑，也不會請人報警！」，不過還是只能乖乖跟著員警回派出所，全案訊後將李女解送高雄地檢署歸案。