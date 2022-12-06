越南國家銀行（SBV），也就是越南中央銀行於六日宣布，放寬當地銀行業最高貸款限制，增幅約在1.5%至2%左右。藉此，希望能促進經濟成長外，也可幫助對資金需求孔急的越南企業。

據悉，流動性充沛且貸款利率相對較低的越南銀行，將比其它同業能拿到較高額度的貸款金額。越南央行行長也指示這些金融機構，優先借錢給能幫助經濟成長的產業，例如製造業、農務業以及出口貿易等等。

由於越南農曆新年即將到來，故越南央行要求增放貸款金額與風險控管要齊頭並進，以確保越企的資金流動性、經營安全性，還有償還債務能力。越南央行將今年放款成長率訂在14%，截至11月底，此成長率已達12%。

標普全球評等（S&P Global Ratings）曾示警，高槓桿財務操作的越企可能會產生還款不易的情況。在越南政府嚴打之下，不僅重傷當地房地產開發商，還有越南政府國內債務銷售量銳減，而種種利空轟炸之下，當地股市表現也是差到不行。

越南央行重申，會密切觀察銀行放款狀況，需要出手時一定會協助提升銀行整體的流動性。同時，也會注意當地通膨與市場發展各面向，以便為明年制定合宜的貨幣政策以及放款成長率。