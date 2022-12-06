台北市第3選區立委補選，國民黨籍參選人王鴻薇猛打對手民進黨籍吳怡農，每日一炮的戰力驚人，而吳怡農6日請來台北市議員王世堅站台，王也向王鴻薇喊話，「我們一起當了8年『柯學家』，是不是留下來一起繼續當『蔣師』呢？」

王世堅過去多次成功預言台北市長柯文哲政治動作，被網友封為「柯學家」，日前受訪時則表示自己未來將從「柯學家」變成「蔣師」，讓在場媒體哈哈大笑。

而吳怡農今日舉辦競選主視覺發表會，邀請王世堅、台北市議員邱威傑站台，王世堅強調力挺吳怡農，並呼籲議會同事王鴻薇，她是非常優秀的議員，問政非常認真，所以「我們一起當了8年柯學家，是不是留下來我們一起繼續當蔣師。」

至於王鴻薇自信表示若要談政見，自己不會輸吳怡農，對此吳表示，非常期待接下來五週的焦點都放在政見，樂見其成，也強調自己沒有辦法改變或影響對手的選舉方式，只能堅持自己對選民的承諾，一場乾淨、正向的選舉。

而談到競選主視覺，吳怡農提出競選口號「VOTE for CHANGE－為改變而投」，主視覺也有「相片風格」及「藝術風格」兩種版本，但都以藍色為基底，「相片風格」海報希望加深選民對於吳怡農本人的記憶度；「藝術風格」則參考了古巴革命英雄－切‧格瓦拉知名照片所設計，期許自己能跟切‧格瓦拉一樣堅持理想，為了改革而奮戰。

被問及「相片風格」為何左半臉被裁切掉，吳怡農笑稱未來的北市廣告物管理自治條例，規定只能張貼A3大小海報，只是自己沒想到A3那麼小，因此有些許裁切。