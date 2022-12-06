曾在電影《角頭》擔任臨演的竹聯幫東堂「東新會」成員李振豪，誘騙85名國人赴柬埔寨獲利1470萬元，李遭起訴後，台北地方法院裁定羈押禁見，李請求法官讓他交保，法官認為他涉犯《人口販運防制法》等重罪且羈押原因未消滅，裁定從12月9日延長羈押2月，並禁止接見通信。可抗告。

檢警調查，綽號「小新」的東堂分子李振豪，曾在國片《角頭》擔任臨時演員，日前獨自成立「東新會」，原本在中山區酒店圍事，因疫情影響生意，後與柬埔寨人蛇及詐欺集團搭上線，自2022年起，指使手下找尋目標，以高薪工作誘騙民眾前往柬國，3個多月陸續仲介80多人，每1人傭金可賺2萬美元。

檢警經連月追查，日前會同調查局兵分10路，逮捕李振豪、林晉宇在內等9嫌，並依以詐術使人出國、買賣人口罪起訴眾人，不過李嫌等6位在押被告，今年9月2日檢方起訴後，台北地院裁定羈押，由於羈押期間即將屆滿，法官日前開庭訊問。

李男說希望可以交保，他的律師稱，認為沒有羈押必要，可用具保、定期到派出所報到等強制處分方式代替羈押，但檢察官表示，羈押原因仍未消滅，聲請延長羈押；台北地院審理後裁定從12月9日起延押2個月。