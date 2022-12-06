搶攻入冬吃蟹商機，晶華酒店旗下三燔本家推出時令限定料理－「北海道毛蟹奶油味噌鍋」，主廚將北海道鄉土料理「鏘鏘燒」與「石狩鍋」的做法與概念相結合，將產地直送的毛蟹與冬季盛產的根莖作物和奶油、味噌悉心慢煮，創作出溫暖鮮甜的味道。為豐富饕客的選項，三燔同時推出「獺祭毛蟹蒸籠蒸」，和以鱈場蟹、松葉蟹等日本頂級名蟹入饌的「北海道鱈蟹四吃套餐」以及「松葉蟹螯茶碗蒸」和「松葉蟹腳散壽司」，邀請識味食饕一同來品賞冬季限定的日本名蟹。

北海道鮭魚鏘鏘燒與石狩鍋以及成吉思汗羊肉並列為北國三大鄉土料理，三燔本家此次全新推出的「北海道毛蟹奶油味噌鍋」，便結合了石狩鍋及鮭魚鏘鏘燒的作法。石狩鍋是將新鮮鮭魚放入洋蔥與蔬菜熬製的味噌湯底中烹煮，鮭魚鏘鏘燒則是在鐵板上加上大量蔬菜、味噌與奶油一同香煎鮭魚，三燔主廚融合兩者的烹調手法，並將鮭魚換成豪華的毛蟹入饌，程序是先將帶有濃郁豆香的信州味噌搭配奶香馥郁的北海道十勝奶油，與清甜的高麗菜、紅蘿蔔、小馬鈴薯等冬季根莖作物一同入鍋熬煮，質地醇濃的北海道風味湯底上桌後，再將產地直送的鮮活毛蟹涮入鍋中。

主廚建議可以先行將湯底撈至小碗中、加入蔥花及七味粉做成沾醬，搭配鮮甜蟹肉及蔬菜食用，提昇食材的風味與層次，套餐另附贈美國頂級肋眼肉盤，涮入奶香四溢的湯底後，油花與濃郁的湯頭完美融合，展現牛肉溫潤的風味。接著可加入味噌和昆布調和成的高湯以及半份毛蟹蟹膏，與北海道招牌的札幌拉麵，起鍋盛碗後再於麵上加上少許十勝奶油，讓拉麵充滿鮮甜海味與濃郁奶香。「北海道毛蟹奶油味噌鍋」每套7800元，可供2人享用，套餐包含精選前菜、一整隻鮮活北海道毛蟹及奶油味噌鍋，美國頂級肋眼肉盤乙份、手作拉麵及甜品。

另一道主廚推薦的「獺祭毛蟹蒸籠蒸」，是豪邁的將一整隻北海道活毛蟹放入手工製作的方形杉木蒸籠中，以頂級的利尻昆布鋪底，透過蒸氣烹煮蟹身，完整保留其細緻鮮美的口感和優雅的甜味，開蓋後再淋上獺祭清酒提香帶味，是一道兼具嗅覺和味覺的料理。

搭配此次的日本蟹季，三燔本家主廚團隊同步以鱈場蟹、松葉蟹等頂級名蟹入饌，打造出一蟹四吃的「北海道鱈場蟹套餐」，以及「松葉蟹腳散壽司」、「松葉蟹螯茶碗蒸」等豐美佳餚，讓饕客們多元體驗時令日本蟹的無窮魅力。