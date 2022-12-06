日本參議院5日通過一項關於中國人權狀況的決議，以不點名方式強烈敦促有關政府就嚴重人權狀況，以國際社會滿意的方式履行責任。中國駐日本大使館同日對決議表達強烈不滿和堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

綜合日媒報導，在日本參議院全體大會上，《關於新疆維吾爾族和其他地區嚴重人權狀況的決議》獲得跨黨派支持，以壓倒性的票數通過。與今年2月通過的眾議院決議一樣，參議院表達關注新疆、香港、西藏、內蒙古等地區的人權狀況，但沒有指明「中國」或「侵犯人權」的字眼。

決議還敦促日本政府與國際社會合作，實施全面措施，監察和補救嚴重的人權狀況。日本外相林芳正在決議通過後發布聲明指出，日方正與志同道合的國家合作，致力於解決維吾爾族的人權狀況，日本政府正在考慮決議的目標，穩步開展工作。

中國大使館批評日本參議院執意通過所謂涉華人權決議，毫無事實依據，妄議中國人權，構成惡意干涉別國內政的消極事態，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。新疆、西藏和香港等事務純屬中國內政，根本不存在什麼人權問題，任何外部勢力無權干涉和置喙。

使館還指稱，日本軍國主義曾對外發動侵略戰爭，犯下深重反人道罪行，至今未能徹底反省歷史，中方嚴正敦促日方立即改弦更張，停止利用人權問題進行政治挑釁，避免對中日關係造成進一步干擾。