台灣高鐵攜手雙北近60家優質飯店，推出「新年雙享 好事成雙」專案優惠。即日起至2023年2月底，旅客透過專案合作之雙北（台北市、新北市）飯店官網訂房並加購高鐵車票，不限車次、不分標準車廂對號座或商務車廂，均享高鐵車票75折起優惠（疏運期間8折優惠）同時，各合作飯店也將加碼提供：早餐買一送一、入住二晚優惠房價、雙人入住禮遇、食宿雙享等成雙好康。

近期雙北將舉辦一連串大型活動，包括新北耶誕城、台北101跨年及台灣燈會。台灣高鐵公司因應節慶活動及年底旅運人潮，除於各周末及疏運期間增開班次、加強服務旅客外，更特別針對北上旅遊的需求，規劃推出飯店聯票「新年雙享 好事成雙」專案，旅客入住雙北指定飯店、搭乘12／16起至2月底之高鐵可享專案75折票價，各疏運期間則維持8折優惠。

「新年雙享 好事成雙」專案優惠，提供多樣化的住宿方案，例如：選擇入住台北趣淘漫旅的旅客，不僅坐擁比鄰新北耶誕城地利之便，飯店還加贈歡樂迷你吧，再享早餐買一送一優惠；此外，入住台北德立莊西門館，步行即可深遊有吃有玩的西門町商圈，還可升等市景精緻雙人房，加碼再贈100元下次住宿抵用券。台灣高鐵「新年雙享 好事成雙」專案的雙重禮遇，就是要讓您搭乘高鐵享優惠，入住飯店享好康，快來趟屬於您的好事成雙新年回憶之旅。

此外，廣受好評的飯店聯票「冬遊饗食趣」專案也持續熱銷中，旅客訂房除享加購高鐵75折起之優惠，再贈一泊二食、餐飲抵用金、午茶點心或經典伴手禮等超值美食體驗，讓您一次滿足食宿與交通需求，輕鬆享受高速慢活的旅遊方式。