14年前在碧砂漁港發現的無名浮屍，埋身在基隆無名墓區。經基隆市刑大偵二隊隊長許耀彬查出身分、找到家屬，讓逝者落葉歸根。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

14年前在碧砂漁港發現的無名浮屍，埋身在基隆無名墓區。經基隆市刑大偵二隊隊長許耀彬查出身分、找到家屬，讓逝者落葉歸根。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

基隆市碧砂漁港在2008年發現一具女浮屍，因為遺體上沒有遺留證件及可識別的東西，只能以無名屍公告協尋，後經基隆市政府以「A067無名女」立墓碑，埋葬於南榮公墓長達14年。不過最近在基隆市警察局刑警大隊偵二隊隊長許耀彬鍥而不捨的努力下，終於找到家屬，也讓失蹤了14年的陳姓婦人得以落葉歸根。

許耀彬說，在清查這個案子時，原本針對全國失蹤人口進行大量比對，一直沒有成果。他便轉向獨居或家屬未報失蹤之失聯人口方向比對。找到了一名台北市的失聯人口陳女特徵相近，再調出陳女的身分證照片比對，發現照片中陳女配戴一條項鍊，與無名屍身上的形式相似，便通知陳女的家屬協助調查。

陳女的弟妹到場後，許耀彬拿出當年法醫所做的解剖報告，其中有一項特徵，是無名屍已經切除了子宮。家屬看到後，忍不住落淚表示，陳女也有這項特徵，已經感覺找到姊姊了。

陳女家屬說，陳女在離婚後，因沒有子女，再加上父母都已經往生，因此陳女一直是獨居。也因為並未與家人同住，因此家屬也不確定失蹤時年60歲的陳女，究竟是失蹤還是失聯，因此14年來都沒有報失蹤人口。

陳女的家屬進一步表示，這14年來，家屬也曾盡力找尋，甚至無助的求神問卜，可惜都沒有消息，至今雖已過14年，仍然沒有放棄，盼望有一天能奇蹟出現，姊姊能回家團圓。

許耀彬採集家屬的檢體，送法務部法醫研究所比對DNA，結果吻合，確認該無名屍就是失聯14年的陳女。今年12月2日，經基隆地檢署檢察官確診身分，開具相驗屍體證明書，順利為陳女正名。

當家屬領到相驗屍體證明書時，一再的向刑警大隊員警致謝，謝謝員警讓離家14年的陳女有名有姓，不再是無主孤魂，可以落葉歸根，也了結家屬一樁心願。