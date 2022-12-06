已故大陸前國家主席江澤民追悼大會，今天早上10時在北京人民大會堂舉行。與此同時，大陸全國民眾默哀3分鐘，期間一切有汽笛的地方全程鳴笛，防空警報也鳴響3分鐘。

在北京站前廣場，許多負責維安的警察和準備搭車的旅客，原地默哀3分鐘。一對即將分別的情侶，原本依依不捨的相互擁抱，在警察出手制止、連喊了幾聲「肅穆」後，兩人立刻分開、原地立正。

全大陸及駐外使領館，以及駐外機構下半旗致哀，停止公共娛樂活動一天。默哀期間，大陸金融市場停市3分鐘。

此外，今天大陸全國的娛樂場所、棋牌室、互聯網上網服務營業場所、密室劇本殺、演出場所停止一切演出和娛樂活動。

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