游智彬爆料陳明通學生還有9人論文雷同，批「173部隊」成權力防火牆。(翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真)

新黨游智彬檢舉桃園市長鄭文燦碩士論文涉嫌抄襲，台大確認後決議撤銷鄭文燦國發所碩士學位，游加碼爆料論文指導教授、國安局長陳明通用同一份資料讓學生寫論文，有9人論文雷同，而這些論文也涉嫌抄襲。游智彬痛批陳明通踐踏台大國發所、踐踏學術良知，30年培養出的173名學生就是他的「173部隊」，裡頭有高官、鄭文燦、林智堅等人，成為他的權力防火牆與權力護城河。

游智彬說，選前就發現陳明通如何踐踏國發所，把國發所當作他的公關品，所以檢舉陳明通、林智堅以及鄭文燦等涉嫌論文抄襲，鄭文燦的審議結果在這幾天發酵爆發開來，他手上還有9本陳明通指導的學生論文也都存在抄襲，他則選擇暫時不公布學生姓名以免影響其生活，但他要嚴厲指控陳明通，把台大國發所當作自己攀附權貴的捷徑以及升官通道。

游智彬表示，手上9本論文都涉嫌抄襲，發現陳明通用同一個數據讓學生寫論文，包含研究目的、研究方法都一樣，題目只有改一點點，明明是同一份數據，卻讓8、9個學生一起寫論文，「這個不是分割研究成果，什麼才叫分割研究成果？」

他也說，藍營、綠營現在都對陳明通開炮，貴為國安局長應該要下台，「可是他會想下台嗎？蔡英文會讓他下台嗎？」他說，陳明通利用台大國發所招牌，30年培養173個碩博士生，就是他的「173部隊」，建立起他的權力防火牆及權力護城河，其中有大報總編輯、有高官、鄭文燦、林智堅等人，民進黨要清君側很難，不小心就把蔡英文清倒了，蔡英文怎麼可能輕易讓陳明通下台，除非陳明通自己良心發現，但這些人良心早就被狗吃掉了，他也希望學術道德重新能回到乾淨的天空。