資深媒體人周玉蔻昨在臉書爆料，稱年前政府將發放十倍券（1萬元），但國發會稱當前並無規畫，行政院則稱，各界對此議題都有許多意見或建議，政府部門會予以注意，而審計部審計長陳瑞敏6日雖未正面回應，但稱已看過相關報導，國發會也已出面否認。

政府過去曾發放3次振興券，意在刺激經濟消費，2009年金融海嘯時，全台曾發放3600元消費券，2020年因新冠肺炎造成景氣不穩而發放三倍券、金額3000元，近期是2021年因疫情三級警戒後的經濟衝擊，政府發放五倍券、金額5000元。

陳瑞敏上午報告110年度中央政府總決算審核報告並備詢，游毓蘭質詢指出，財政部長蘇建榮曾說，政府債務成長不能超過經濟成長率，歲出成長率不超過歲入成長率，但今年已經有此現象，卻又傳出消息說政府有意要發十倍券，詢問政府當前財政狀況是否能因應。

對此，陳瑞敏僅稱，有看過相關報導，但國發會已出面否認，游毓蘭附和道，因為事實上也沒有這樣子的錢，照蘇建榮的說法，今年在財政紀律上已經不及格。