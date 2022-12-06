銅箔基板廠台光電(2383)、聯茂(6213)及台燿(6274)11月營收出爐，其中聯茂11月合併營收24.11億元，月增14.82%，台燿11月合併營收為14.73億元，月增10.98%，不過受台股指數漲多拉回及股價處於高檔影響，3家公司今天盤中股價走弱。

終端庫存逐漸去化，且Intel及AMD伺服器新平台產品開始小量出貨，銅箔基板廠除台光電(2383)，聯茂及台燿11月合併營收已見回穩。

聯茂11月合併營收為24.11億元，月增14.82%，年減7.1%，累計前11月合併營收為267.79億元，年減10.03%。

儘管產業總經環境不佳，聯茂擴產腳步未停，江西第3期工程於第4季開始動工，整體產能規模為120萬張CCL月產能，預期2023年第3季全數擴建完成。

聯茂預期，電子業庫存去化可望於明年上半年緩解，加上聯茂持續聚焦非消費性的高階高速運算材料，無論是聯茂市佔率領先的伺服器，或是5G/6G車聯網與電動車等相關應用，都將趨動中長期客戶對聯茂高階電子級材料需求，預期明年會有很多新產品加入貢獻。

台燿11月合併營收為14.73億元，月增10.98%，年減18.23%，累計前11月合併營收為171.29億元，年減11.31%；隨著伺服器新平台產品逐步進入量產，法人預期，台燿明年營運可望擺脫今年谷底。

台光電11月合併營收為30.26億元，月減3.73%，累計前11月合併營收為359.55億元，年增2.05%。

儘管受到淡季影響，台光電第4季營運將較第3季下滑，但台光電憑藉無鹵環保材料及HDI優異產品特性，預期在伺服器Eagle Stream平台的市佔率將較前一代產品大幅成長，為明年營運添助力。