蘇阿嬤後來住進衛福部彰化醫院附設護理之家後，靠著肢體及體感訓練，半年後竟可以自行吃飯。（院方提供／吳建輝彰化傳真）

彰化88歲的蘇阿嬤因失智，導致生活功能退化，手部僵硬只能靠人餵食，後來住進衛福部彰化醫院附設護理之家後，靠著肢體及體感訓練，半年後竟可以自行吃飯，彰化醫院長照部長廖曜磐就說，擺脫過往長照方向，給長輩「自立支援照顧」，提高功能恢復的可能。

護理之家副護理長陳彥婷表示，失智的蘇阿嬤半年前住進醫院附設的護理之家，一開始只能靠護理師餵食，手部基本沒有力氣，拿湯匙都很吃力，更不用說對準嘴巴，如果因此造成嗆咳，可能必須置入鼻胃管，導致失去咀嚼能力，就可能出現懸崖式的退化速度，難以恢復生活功能。

陳彥婷說，蘇阿嬤的家人與多數的民眾一樣，通常會因心疼，將長輩服侍得很好，蘇阿嬤家人還為食物加入增稠劑，讓食物變成黏稠流體，以減少嗆咳，且在餵阿嬤進食時，阿嬤幾乎不動，無形中加速了阿嬤的肢體機能和體感退化。

廖曜磐指出，「自立支援照顧」模式，是從日本開始，針對不同長輩給予個別化的照護，強調發揮現存功能，延緩失能，以蘇阿嬤來說，院方給予肢體復健，每天都進行肢體阻抗等力量訓練；吞嚥退化導致嗆咳，也由語言治療師進行口腔肌肉靈活度、控制能力等，同時進行體感訓練，讓湯匙能順利送進嘴巴。

陳彥婷強調，「自立支援照顧」訴求零約束、零尿布、零臥床的三不政策，讓長輩復能、重拾尊嚴。長輩只要吞嚥出現困難，開始不咀嚼，腦部就受不到刺激，整體功能將面臨急速退化，只要發現長輩邊吃邊咳，愛吃軟質食物，就可能是吞嚥功能退化，建議尋求復健科與語言治療師的協助，協助恢復功能。