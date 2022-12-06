新任新竹市長高虹安遭檢舉詐領立委助理費案，調查局北機站日前以嫌疑人身分約談高女辦公室前行政主任黃惠玟，前陳姓副主任2人查證「公積金」制度，訊後請回2人。目前全案仍只有高虹安、前助理李忠庭2人為「他字案被告」，北檢尚未正式將黃女改列被告，亦非「汙點證人」身分。

檢調近日將持續約談高虹安辦公室相關人查證，包括「吹哨者」在內的前任助理、以及知悉「公積金」制度、提供錄音檔資料的民眾黨新竹縣黨部前執行長林冠年等人作證，等比對釐清金流後，再逐一約談高辦現任助理、李忠庭、高虹安。

據指出，調查局北機站在選前，主要蒐集高的前助理男友李忠庭在永齡基金會任職時間、薪資及出勤紀錄，比對他是否為高女的人頭助理，選後則針對高辦「公積金」金流，約談高辦人員進行蒐證。

由於檢調考量調查局約談通知書並沒有強制力，為避免黃女等關鍵人士拒絕約談，以及約談一事曝光，因此北機站在黃女通知書上註明是「嫌疑人」身分，由調查官於本月1日清晨持通知書赴黃女住處，並要黃女提供與「公積金」有關資料，要求黃女配合約談調查，北機站也一併約談陳姓副主任到案。

據了解，黃女曾是民進黨前立委李俊俋的助理，丈夫是北檢檢察事務官，高虹安辦公室曾對外聲稱「公積金」並非是高辦創始的，而是延續其他前立委辦公室做法，但黃女證稱，李辦過去並沒有「公積金」制度。

北機站訊後，要求黃、陳2人赴北檢接受檢察官複訊。檢方訊後，認為2人已詳細供述，但因部分事證尚待釐清，且沒有實施強制處分的必要，因此請回2人。

針對媒體報導黃女的「小兔」帳本一事，北檢表示，北檢嚴守偵查不公開，本案尚在偵查中，調查證據不得對外公開， 請外界勿作無謂之渲染及揣測。相關偵查作為，均依既定步驟進行，與案關人員是否為北檢人員家屬無關。