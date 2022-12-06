為協助學校發展數位化互動教學，培育學童具備數位應用知能，玉山文教基金會與臺灣閱讀文化基金會攜手合作，在臺南市鹽水國小成立數位愛的書庫，於12月3日舉辦揭牌典禮，由考試院院長黃榮村、臺灣閱讀文化基金會執行長陳一誠及玉山文教基金會執行長王志成共同出席，該校為臺南市的第2座，也是全臺第40座數位愛的書庫。

玉山文教基金會執行長王志成表示，因應數位世代之趨勢，為提升孩子未來競爭力，玉山長期推動數位學習，包括玉山數位書箱公益計畫，提供200台平板電腦免費開放全台玉山圖書館小學申請借用、舉辦數位閱讀教學研習活動、成立數位愛的書庫、贊助柯華葳線上數位閱讀專題探究競賽活動…等，期望透過多元的數位學習管道，提升孩子閱讀興趣，拓展更寬廣的視野。本次，於鹽水國小成立數位愛的書庫，是透過玉山志工與臺灣閱讀文化基金會夥伴實際走訪了鹽水國小，了解學校需求與數位閱讀推動狀況後，決定於該校成立數位愛的書庫，落實數位閱讀教學普及率。

鹽水國小校長王惠足也表示，感謝玉山文教基金會提供資源成立數位愛的書庫，後續也將辦理師資培力課程，深化教師數位素養，將運用科技教學，讓數位閱讀扎根鹽水國小校園。目前臺南市共有佳興國小及鹽水國小兩所學校擔任數位閱讀推廣中心及培訓基地，同時結合玉山文教基金會所捐助的60台平板電腦及6台充電箱，協助教師們進行數位閱讀素養教學，培養學生自主學習的能力，達到108課綱核心素養的目標。期望藉由數位閱讀的推動下，讓孩子們將閱讀力轉化成更符合國際趨勢的學習力，增加國家競爭力。

玉山文教基金會以具體行動實踐聯合國永續發展目標SDG4優質教育，近年來隨著教育部數位學習方向政策的精進與拓展，持續推廣數位互動教學，讓學童有機會透過學習載具享受科技化教育，進而提升學習樂趣，縮短城鄉差距，共同邁向更美好的未來。