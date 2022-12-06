雲林縣虎尾糖廠結合製糖開工典禮，成立安衛家族。（張朝欣攝）

雲林縣政府為協助事業單位推動職場安全，今年度邀台糖公司虎尾糖廠號召其協力廠商20餘家，共同成立虎尾糖廠安衛家族，一起為工作安全努力，6日結合虎尾糖廠年度製糖開工典禮舉辦成立大會，對於已有百年製糖歷史的虎尾糖廠，藉由開工典禮成立安衛家族，格外具有特殊意義。

安衛家族成立大會由副縣長謝淑亞與虎尾糖廠廠長林明峯，共同簽署安衛公約，並由謝淑亞授予台糖公司虎尾糖廠代表家族的旗幟及核心企業證書，宣示共同推動職場安全。

全台唯一的「糖廠媽」福安宮媽祖特地到虎尾糖廠出巡坐鎮，為開工順利祈福，與會來賓上香團拜後，在台糖總經理王國禧與謝淑亞帶領下進行拋甘蔗儀式，依古禮把綁有紅絲帶的甘蔗丟進榨蔗輸送帶，象徵製糖期正式開始。

謝淑亞表示，虎尾糖廠已有百年歷史，是國內唯二還在製糖的糖廠，希望透過珍貴的糖業文化，讓觀光與經濟共同發展，並兼顧職場安全衛生工作的推動，後續縣府將透過工安診斷、臨場輔導改善、法規諮詢等多元服務，注入政府資源，協助台糖安衛家族成長茁壯。

縣府勞青處說明，安衛家族是參考傳統師傅帶徒弟的學習模式，由具職安管理完善並具一定規模的大廠擔任師傅的角色，引領其他小廠（徒弟），傳承安衛文化及分享工安經驗，共同提升職場安全衛生水準，減少職業災害的發生。