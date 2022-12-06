成功連任的國民黨台北市議員鍾沛君。（圖／取自鍾沛君IG）

九合一選舉藍營大勝，其中大安、文山區13席議員中國民黨贏得7席。模特兒出身，曾擔任記者與主播，因外型出眾且口條犀利，擁有「藍營美女戰神」之稱的鍾沛君，雖成功連任，卻因這次得票比4年前少了4000多票，坦言自己票數退步了，但她強調不想找任何藉口，只有加倍努力變得更優秀。不少網友則表示，本來要投鍾，但因這次國民黨在該選區推出多位新人，他們為給新血機會只好把票分出去，希望鍾別太過失落。

根據中選會資料，鍾沛君2018年首度參選台北市大安、文山區議員時，獲得1萬9116票，得票率為6.48%；今年則獲得1萬5074票、得票率5.29%，較4年前少了4000餘票。

對此，鍾沛君昨（5）日在臉書發文表示：「選舉結束10天了，不瞞各位說，雖然連任成功，但得票數相較於上次退步，我不想找任何藉口，只有加倍努力。傾聽，是檢討的第一步，我一定會變得更優秀，不讓大家失望；更強大，幫助更多的人。再過三週，市議員新任期即將開始，還請多多指教。協助王鴻薇姐打贏立委補選，則是當前最重要的任務，我全力以赴！」

這篇文章獲得超過6300個讚、破230則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「我來自首，本來是要投沛君議員的。但因植斗告急，必須搶救，只好做出很艱難的抉擇。 還好兩位優秀戰鬥藍都上壘！真的對沛君非常抱歉」、「我為了搶救楊植斗只好先把票分出去了」、「不怪妳，今年國民黨在這區提特別多新人，還有幾位是掛無黨籍的，這都影響了得票」、「美麗有智慧，優秀、口條好，國民黨需要像妳這樣的年輕人接棒，加油！」「喜歡自我檢討的人，不是跟別人比而面對自己，妳真棒」、「妳的條件與努力，我們都有看到，不要氣餒」。