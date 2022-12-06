警方逮捕丁男等9名成員。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方架設梯子進行攻堅。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

31歲詐騙集團首腦丁姓與幹部29歲楊姓男子，透過網路高薪招募28歲徐男等7人，將他們軟禁在民宿內從事詐騙，儼然是「台版柬埔寨」。高雄警方獲報，鎖定集團據點，日前攻堅將丁男等9人逮捕，全案依詐欺、《組織犯罪防制條例》、妨害自由等罪嫌移送法辦。據悉，丁男專挑大陸中高齡民眾，並以「假檢警」手法詐騙，短短一個月內得手近新台幣3000萬，共計有上百名大陸民眾受騙。

警方逮捕丁男等9名成員。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

丁男與楊男看中旅遊淡季住房率較低，以每月30萬元的高租金，向民宿業者承租，同時楊男在網路上以3萬元的薪資，再加上3％的抽成，吸引徐男等7名人員前來應徵，待7人進民宿上班時，再將他們的手機、證件沒收，且為了方便控制他們，還將民宿大門深鎖，並安裝監視器，以防止他們逃離。

據悉，丁男集團分為一、二、三層一條龍手法，最初一層為「電信局」，利用Skype、微信等通訊軟體，聯絡大陸中高年齡民眾，以電信費欠款等方式，誆騙被害民眾帳戶疑似遭冒用，再由第二層「公安」來進行，稱被害人涉嫌洗錢等不法行為。

最後再扮演「檢察院」製作假法院公文，將公文傳給被害人，稱需要監管帳戶以及將錢領出法院保管，而被害人信以為真，一路循著指示將存款領出轉給丁男指定帳戶。

丁男集團使用的手機、筆電等證物。（崔正綱攝）

丁男集團使用的手機、筆電等證物。（崔正綱攝）

此外，丁男為了躲避警方查緝，每月都會更換機房地點，且特意將不相識的成員關在同一房間內分開作業，並由楊男管理進出，只有固定吃飯時間才能在大廳用餐，儼然如「台版柬埔寨」。

高雄市刑事警察大隊11月間獲報，經過多日勘查下，鎖定丁男集團藏身在屏東縣恆春鎮民宿，並趕在丁男轉移陣地時，於11月28日上午偕刑事局、屏東60名警力一同攻堅，因大門裝有監視器，還特地從民宿旁樹叢，並登梯從高牆爬進民宿，將正在詐騙丁男等9人逮捕。

警方查獲民宿內查獲64支手機、2台筆電、分享器、監視器、2張SIM卡、金融卡、少量毒品K他命等，全案依詐欺、《組織犯罪防制條例》、妨害自由等罪嫌移送屏東地檢署偵辦。而涉案中有一名17歲陳姓少年，稱自己應徵發現是詐騙，想離開時遭到軟禁，後與22歲友人葉男交保請回，其餘主嫌丁男等人收押禁見。

據了解，根據丁男手機自製帳冊中，得知11月間共有數百名大陸民眾受騙，年齡多為50歲以上，不法所得高達新台幣3000萬元，但現場並未查獲到現金，疑似丁男將錢全匯至洗錢機房中，警方還要持續追查金流，調查是否其餘被害人以及釐清案情。

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