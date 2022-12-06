《英國每日電訊報》（Telegraph）報導，隨著氣溫下降、供暖需升升高，今年冬天如果歐洲發生缺電危機，瑞士就可能禁止電動車上路，這當然也包括美國電動車大廠特斯拉的產品。

報導指出，瑞士在11月下旬起草有關限制用電的應變計畫，以防在寒冬時出現電力供應短缺的問題。這項法案將房間供暖、洗衣機和烘乾機的使用、公司行號的暖氣溫度設定、商業設施能否繼續營業以及電動車的使用等相關規定全部納入。依據缺電的嚴重程度，該限電措施分為4個等級，而限制電動車的使用則被列入第3級。

如果歐洲因為缺電而限制電動車的使用成為一種趨勢，無疑將使特斯拉的處境更加艱難。

周一特斯拉股價大跌6.37%，收在182.45美元。媒體報導，儘管已經降價，但由於競爭加劇以及需求不如預期，特斯拉上海廠最快本周起開始減產Model Y電動車，預計12月產量將較上月減少20％以上。報導指出，雖然近來特斯拉祭出降價與保險補貼以刺激銷量，但中國的整體需求低迷，無法消化目前特斯拉上海廠每年約100萬輛的產量。

特斯拉已出面否認上海廠將減產20%的傳聞，但也沒有提供進一步的說法。