俄羅斯昨（5）日指控烏克蘭出動無人機轟炸境內2座軍機場，儘管基輔並未公開承認，不過美媒引述匿名烏克蘭高官，坦承烏克蘭發動攻擊。由於遇襲的基地距離烏克蘭邊境最遠達450英里（約724公里），其中一座還位在莫斯科外圍，讓外媒形容是烏克蘭至今「最明目張膽」的一次攻擊。

俄羅斯境內2座軍事基地5日遇襲後爆炸。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、《紐約時報》（New York Times）報導，當地時間5日上午，俄羅斯境內2座軍用機場遭遇攻擊後爆炸，其中一座是位在俄羅斯西南部薩拉托夫（Saratov）地區的恩格斯-2（Engels-2）空軍基地，另一座為位在距離莫斯科僅100英里（約160公里）利珊市（Ryazan）附近的佳吉列沃（Dyagilevo）空軍基地。

監視器畫面顯示，恩格斯-2基地被炸後引爆的火球點亮夜空。

恩格斯-2基地停放包括圖波列夫160型（Tupolev-160）、圖波列夫95型（Tupolev-95）在內等俄羅斯部分擁有核打擊能力的遠程轟炸機，佳吉列沃基地也有停放圖波列夫95型遠程轟炸機，附近民宅的監視器畫面顯示，恩格斯-2基地被炸後引爆的火球點亮夜空。

俄羅斯國防部後續指控烏克蘭發動蘇聯時代的無人機轟炸，儘管俄軍攔截了無人機，不過「墜落的殘骸及爆炸」仍造成2架飛機「輕微受損」，導致3名士兵喪命、4人受傷。俄媒報導受損的2架飛機是位在恩格斯-2基地的圖波列夫95型轟炸機，佳吉列沃基地則有人員傷亡。

圖為美國馬薩爾科技（Maxar Technologies）3日拍到的俄羅斯恩格斯-2（Engels-2）空軍基地衛星畫面，1架轟炸機準備起飛。（圖／路透社、馬薩爾科技提供）

目前烏克蘭官方並未公開承認發動攻擊，不過《紐約時報》及美國廣播公司新聞網（ABC News）皆引述1名匿名烏克蘭高官，承認是烏克蘭出動無人機轟炸。官員指出，無人機是從烏克蘭領土起飛，至少其中1起打擊是在靠近基地的特種部隊協助引導下進行。

2座軍事基地分別距離烏克蘭邊境300至450英里（約482至724公里），超過烏克蘭任何已知飛彈的射程，讓《紐約時報》評論，是俄烏戰爭爆發9個月來，烏克蘭至今「最明目張膽」的一次攻擊行動，標誌著基輔有新的意圖打擊俄羅斯境內的基地，導致戰事升級，同時也首度展示烏軍有能力對這麼遠的目標進行打擊。

俄羅斯境內2基地遇襲的消息傳出後，烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特上寫道：「伽利略發現地球是圓的，如果有東西被發射到其他國家的領空，不明飛行物遲早會回到起飛地。」報導指出，俄羅斯發生不明爆炸後，烏克蘭官員經常發布這類「含糊其辭」的評論。

The Earth is round – discovery made by Galileo. Astronomy was not studied in Kremlin, giving preference to court astrologers. If it was, they would know: if something is launched into other countries’ airspace, sooner or later unknown flying objects will return to departure point — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 5, 2022

烏克蘭空軍則在推特發布2張疑似佳吉列沃基地戰機嚴重受損的照片，貼文寫道「發生什麼事？」還附帶一張笑臉貼圖。

外交政策研究所（Foreign Policy Research Institute）軍事專家李伊（Rob Lee）分析，烏軍空襲恩格斯-2基地有可能是為了擾亂俄軍轟炸烏克蘭基礎設施的計畫，過去幾周烏克蘭不斷警告俄羅斯正準備對烏克蘭能源設施發動新一波飛彈攻擊。

空軍基地遇襲後，俄羅斯隨即從包括黑海、裏海（Caspian Sea）等地發射一連串飛彈轟炸烏克蘭各地。

圖為美國馬薩爾科技（Maxar Technologies）3日拍到的俄羅斯恩格斯-2（Engels-2）空軍基地衛星畫面，1架轟炸機正在基地上空飛行。（圖／路透社、馬薩爾科技提供）

另外烏克蘭官員指出，空襲後幾小時，超過12架俄羅斯轟炸機從恩格斯-2基地起飛。