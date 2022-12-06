桃園市民進黨團表決寡不敵眾杯葛失敗。（陳夢茹攝）

國民黨總召徐其萬說，審查預算是我們這屆議員的權利及義務，為此才反對民進黨的動議。（陳夢茹攝）

九合一選舉落幕，國民黨籍張善政勝出，桃園市議會今聯席審查112年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表，民進黨團甲級動員，下屆總召呂林小鳳動議要求將預算退回重審，認為張善政祭出一些新政見，所以有20多億未編入總預算，多名綠營市議員高喊「責任政治、重編再審」，不過在議事堂舉手表決時寡不敵眾，44人中有15人贊成、27人反對，杯葛失敗。

呂林小鳳及多名綠營市議員於開議前已先抗議，主張將預算退回重審，呂林小鳳表示，民進黨虛心接受敗選結果，但認為應該把明年度的預算交由下任市長及市府團隊來编列，審議權也理應交給下屆新的議會成員，總預算總額高達1400億元，沒有理由也沒有急迫性需要在短短8天内完成。她批評，國民黨希望速審，這不但違背選舉結果，也不符合責任政治的原則，質疑張善政團隊不熟悉桃園市政才要用鄭文燦的預算拖延市政監督的戰場。

呂林小鳳指出，張善政團隊提出的社會福利政見，在此次預算書中都未呈現，包括敬老金提高500元、免費營養午餐等，這可都是選民在百業蕭條的景氣中殷切期盼的，更是主張應全面退回重新調整的主因，若不退回新調整勢必要追加預算，是不是又有債留子孫的疑慮？

針對呂林小鳳的動議，議事堂今早進行表決，44人中含副議長，其中有15人贊成、27人反對，民進黨最後仍杯葛失敗。對此國民黨總召徐其萬說，審查預算是我們這屆議員的權利及義務，為此才反對民進黨的動議，市府各局處自6、7月起便已開始編列預算，並不是由市長當選人來擬定，而現在也跟2014年的縣議會不一樣，桃園在2014年升格成為直轄市，當時的縣議會是不能審市政府預算，才會到下屆市長上任後才審預算。

徐其萬表示，過去在非會期期間，市長鄭文燦即便有些錢不在預算內，但議會授權議長可以先以墊付案方式支應，這有先例可循，且大家都是為了桃園的建設及發展在努力。

下屆副總召張肇良無奈的說，張善政提出的新政見，如1280月票、提高敬老金等，預算粗估要40多億元，若總預算案不退回重新編列，難道要舉債？更批評國民黨是在逃避監督、便宜行事。