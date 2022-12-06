韓國年末盛典SBS歌謠大戰將於12月24號在首爾高尺天空巨蛋盛大登場，韓國觀光公社台北支社為了台灣喜歡K-POP的粉絲朋友，特別與五福、可樂、百威、易飛網、雄獅合作，結合各式經濟實惠的旅遊商品贈送SBS歌謠大戰門票，希望可以讓台灣的旅客朋友有一個特殊的聖誕節假期。

針對已經買好機票準備在韓國過聖誕節的朋友，也可以參加韓國觀光公社 台北支社粉絲頁的抽票活動，即日起至12/9 中午12:00為止，在指定PＯ文留言，就有機會為自己和旅伴一起安排一趟SBS歌謠大戰之旅。

經歷疫情三年只能看線上演唱會的日子結束，韓國近來各地演唱會迎來了不少的觀光客，其中最受矚目的就是2022年底SBS歌謠大戰。將於12月24號在首爾高尺天空巨蛋盛大登場SBS歌謠大戰，目前已公佈的名單除了擔任主持人的KEY、車銀優、安俞真，也還包含了：NCT 127、NCT DREAM、Stray Kids、(G)I-DIE、ATEEZ、ITZY、TOMORROW X TOGETHER、asepa、ENHYPEN、IVE、NMIXX、LE SSERAFIM、NewJeans等，粉絲們都很期待。

韓國觀光公社台北支社李長儀表示，K-Culture、K-Wave、K-Food、K-Style等豐富的韓國旅遊元素中，K-Wave（K-POP、K-Drama、K-Ｍovie）一直以來很受台灣年輕人的歡迎，而這類的遊客也屬於所謂的旅遊先鋒者。後疫情時代的一開始，我們希望能藉由旅遊先鋒者們，活絡台灣旅客訪韓的氣氛。