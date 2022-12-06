嫁日本醫師的藝人鄭采勻（雞排妹）去年與網路名人陳沂，2女深夜在直播大戰，鄭女不滿自己的手機號碼被陳女唸出，在她臉書公布陳沂手機前4碼，之後再透露後6碼，鄭女遭起訴後，6日她出庭與陳沂「對決」，她不認罪，但遭陳的律師指控「拖延訴訟」。

鄭女在法庭上說，當時她與陳沂直播長達2小時，聊天下說出陳沂手機前「4碼」，但非蓄意不滿而洩出號碼，不能認同聊天內容被作為惡意的證明；否認技術性洩漏陳沂的個資。

檢察官則質疑，陳沂在與「雞排妹」直播聊天時有沒有同意「雞排妹」可以說出陳沂的號碼？庭末，法官諭知2023年1月10日再次開庭、續行準備程序。

鄭女去年在臉書粉專先寫出陳沂手機號碼前4碼，然後再寫另一篇「我猜想她現在的氣場，會是這色吧」，同時po出一張咖啡色色卡，卡上有16進位的色彩編號的6位數字。

挨告後，鄭女辯稱貼的咖啡色圖卡，是代表她自己鬱卒的心情，但檢察官調查，確實有很多網友看了雞排妹2篇貼文後，打電話、發簡訊、希望和陳沂加LINE要求等，陳沂也莫名會收到會員認證簡訊，可見隱私等權益已經受損，因此將雞排妹鄭家純起訴。