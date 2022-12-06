普華永道5日發佈2022年大陸與香港IPO市場表現及前景展望，統計今年IPO融資額創下新紀錄，雖然A股IPO數量有所放緩，但預計全年將有接近400檔新股，雖然數量比去年493檔減少約20％，但融資額預計超過5600億元（人民幣，下同），比去年5478億元增加約3％。

普華永道中國北部審計主管合夥人王崧分析指出，預計2023全年的大陸A股市場IPO數量將達400到460家，同時全年融資額有望再創新高，可望達到5900至6520億元。

據《經濟觀察報》報導，2022年A股IPO領跑全球，上海交易所、深圳交易所的IPO融資額分別名列全球第一和第二位。預計到12月底，上交所將有接近150檔新股發行，融資額接近3400億元；深交所則預計接近190檔新股，融資額接近2100億元。另外北交所11個月IPO融資額也已超過百億元，預計2022年全年將接近130億元。

從各大板塊來看，科創板和創業板成為A股IPO市場主力，分別以超過140檔新股、110檔新股排名前兩位，約占A股IPO總數量的2／3。如按融資額計算，科創板和創業板也分別超過2300億元、1700億元分佔前兩名，占A股總融資額將近7成。