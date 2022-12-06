大陸高科技實力進步神速，讓美國不得不繃緊神經，並透過制裁行動牽制其發展，此狀況不禁讓人想到，美國在第二次世界大戰後，聯手盟友讓蘇聯難以拿到西方技術，進而打擊蘇聯，但有專家質疑，此次可能很難產生同樣的效果，因為大陸不是蘇聯，科技實力相當突出，創新的能力也很有水準。

土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）報導，美國總統拜登對大陸晶片業設下嚴格出口管制措施，不僅禁止先進晶片設備與技術銷陸，未經許可的美國企業、公民與組織在人工智慧、超級電腦及軍事等先進半導體關鍵領域，協助大陸生產或研發半導體。

報導提到，美國也打算聯手日本、南韓及荷蘭等盟友牽制大陸晶片業發展，科技歷史學家Mario Daniels表示，可能很難像蘇聯時期產生同樣的效果，因為大陸不是蘇聯，科技實力相當突出，創新的能力也很有水準。

Mario Daniels補充說明：「冷戰時間，高科技產品僅在美國及其盟友手上，但現在全球有很多半導體供應商，相關產品與廠商也比想像多出許多。」要複製孤立蘇聯的模式並不容易，因為現今資訊與技術傳播相當快速，且美國盟友也與大陸有著密切的貿易關係。

值得注意的是，在全球化時代，經濟學已經成為思考國家安全的一部分，Mario Daniels強調，「這不僅僅是軍事領域，還與軍方從何處獲取技術有關，技術有多好？價格又有多貴？例如，我們國家有哪些公司支持國防？我們將如何保持這些公司的健康，以便他們能夠繼續生產技術？這些都是很重要的事情。」