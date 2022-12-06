因人口外移，台東縣大武鄉舊尚武市場原有公有市場式微，台東縣大武鄉公所透過地方創生計畫將閒置空間活化並轉型，打造為大武鄉地方創生基地。台東縣政府副縣長王志輝6日由鄉長黃建賓陪同訪視，了解空間活化進度，未來由當地勵青愛鄉促進會進駐，辦理系列創生培育課程、邀請藝術工作者進駐，培育地方人才。
王志輝表示，現今許多鄉村面臨高齡少子化、人口外移、城鄉發展失衡等問題，舊有公共設施隨著地方使用頻率降低，勢必得因應時代需求，進行改造或轉型，充分運用地方資源。台東縣政府積極輔導各鄉鎮進行地方創生，是全台灣提案件數最多的縣市，與慢經濟主題相輔相成，帶動鄉鎮及區域型創生發展，近年在南迴各鄉鎮也積極推動太平洋左岸咖啡台東品牌、部落生態旅遊、街區改造等工作項目，希望透過多元化的深耕扶植，塑造台東的無限可能。
國際發展及計畫處指出，縣政府自2019年起積極協助各鄉鎮提出地方創生計畫，國家發展委員會也在2021年起發起公有建築空間補助作業，促進地方閒置空間設施活化。而台東縣陸續申請大武鄉、金峰鄉、達仁鄉及舊議會閒置空間整建活化補助，透過空間整建及使用轉型，提高公有建築使用率。
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