台東縣大武鄉公所透過地方創生計畫將舊尚武市場閒置空間轉型活化，打造為大武鄉地方創生基地。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣大武鄉公所透過地方創生計畫將舊尚武市場閒置空間轉型活化，打造為大武鄉地方創生基地。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

因人口外移，台東縣大武鄉舊尚武市場原有公有市場式微，台東縣大武鄉公所透過地方創生計畫將閒置空間活化並轉型，打造為大武鄉地方創生基地。台東縣政府副縣長王志輝6日由鄉長黃建賓陪同訪視，了解空間活化進度，未來由當地勵青愛鄉促進會進駐，辦理系列創生培育課程、邀請藝術工作者進駐，培育地方人才。

王志輝表示，現今許多鄉村面臨高齡少子化、人口外移、城鄉發展失衡等問題，舊有公共設施隨著地方使用頻率降低，勢必得因應時代需求，進行改造或轉型，充分運用地方資源。台東縣政府積極輔導各鄉鎮進行地方創生，是全台灣提案件數最多的縣市，與慢經濟主題相輔相成，帶動鄉鎮及區域型創生發展，近年在南迴各鄉鎮也積極推動太平洋左岸咖啡台東品牌、部落生態旅遊、街區改造等工作項目，希望透過多元化的深耕扶植，塑造台東的無限可能。

國際發展及計畫處指出，縣政府自2019年起積極協助各鄉鎮提出地方創生計畫，國家發展委員會也在2021年起發起公有建築空間補助作業，促進地方閒置空間設施活化。而台東縣陸續申請大武鄉、金峰鄉、達仁鄉及舊議會閒置空間整建活化補助，透過空間整建及使用轉型，提高公有建築使用率。