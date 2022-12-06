后里分駐所新任所長布達典禮。（警方提供）

台中市政府警察局基於推動勤、業務需要，以有效發揮整體治安功能，依品德操守、專業能力、內外勤職務歷練、工作績效及發展潛能等原則，檢討調整所屬中階警官，並於5日統一辦理離、到職，大甲警分局有3位派出所及分駐所長異動；分局長吳燕山對卸任所長在轄區維護治、交安之努力表示肯定，並期勉新任所長未來在工作崗位上盡心盡力。

大甲警分局分駐(派出)所長異動如下：1、后里分駐所警務員兼所長李建興調派大甲派出所所長。2、豐原分局警務員梁兆瑋調派后里分駐所所長。3、大甲分局防治組巡官謝明勲調派月眉派出所所長。新任3位分駐(派出)所長，曾任各項警察職務，除涵蓋行政、交通、外事領域，更歷練多任主管職務，其學識豐富，資、經歷完整。

月眉派出所新任所長布達典禮。（警方提供）

大甲警分局大甲派出所、月眉派出所及后里分駐所新任所長布達典禮，於昨日上午、下午分別在相關分駐(派出)所舉行，由分局長吳燕山親自主持，並邀請民意代表、地方士紳、警友、民力幹部等貴賓到場觀禮指導。

吳燕山表示，台中是全國第二大城市，治安、交通安全工作相對繁重也很辛苦，近期台中不管在各項治安指標、交通事故案件都大幅降低；大甲分局持續秉持「有案必破、而且快破」之原則，展現對犯罪、暴力零容忍及保護市民人身安全的決心。