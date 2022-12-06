台灣最美麗的風景再次展現，為感謝第一線醫療人員的辛勞，並進一步提升國內兒童醫療水平，生麗國際集團暖心捐贈409萬元醫療儀器給臺大兒童醫院，以具體行動改善台灣就醫環境，用愛與關懷灌溉助院內幼兒平安成長。捐贈儀式當天由臺大兒童醫院李旺祚院長親自出席主持，並率領新生兒科曹伯年主任、兒童心臟科邱舜南教授、基因醫學部簡穎秀主任、兒童胸腔重症加護醫學科呂立主任等多位醫護人員，向愛心企業生麗國際說明醫療設備功能及應用，並再次表達由衷感謝之情。

生麗國際集團創辦人徐鳳娥，與嬌妮美診所沈士雄院長(右一)，代表公司捐贈409萬元醫療儀器，由臺大兒童醫院李旺祚院長親自出席授贈。（圖/品觀點提供）

此次生麗捐贈醫療儀器，並非第一次與臺大兒童醫院締結善緣，繼2020年、2021年捐贈百萬醫療儀器外，亦在國內新冠疫情嚴峻時期捐出2000支護手霜為醫護人員打氣，今年希望延續這份愛，再捐出新生兒保溫箱、移動式嬰兒加熱保溫器、非侵入性心輸出血流動力監視儀、手持式血氧監視器、膽紅素測定儀、攜帶型彩色超音波、汗液測定儀等價值總計409萬醫療儀器，期盼為醫界帶來更多力量與轉變生命的契機。

臺大兒童醫院李旺祚院長致詞表示：「感謝生麗國際長期以來對臺大兒童醫院的支持，過去三年來捐贈近900萬元的醫療儀器，在照護兒童重難罕症方面扮演相當重要的夥伴。」

「臺大兒童醫院在幼兒醫療上的奉獻是所有民眾有目共睹的。」生麗國際集團創辦人徐鳳娥女士表示，未來將盡全力支持院方，為兒童醫療共同努力，希望能為社會帶來善的循環。

生麗國際集團20年來，長期關注慈善婦幼議題，自集團成立即以「感恩、誠信、服務」企業精神，展開回饋社會關懷行動，迄今累積善款已超過新台幣7500萬元，捐贈對象包含家扶基金會、勵馨基金會、基督教貴格教會、桃園市政府社會局安家實物銀行等。也因樂於回饋社會的善心，集團獲頒蔡英文總統「愛心企業-特別感謝獎」，以及桃園市長鄭文燦感謝狀，2022年更榮獲「國家品牌玉山獎-傑出企業」殊榮肯定。生麗國際集團未來將秉持「因為感恩，讓心變得更富有」的精神，為台灣注入更多正能量。