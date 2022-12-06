「對上韓國就是要贏！」第10屆徐生明國際少棒錦標賽4強戰，高雄壽天國小的徐子恩，不但單場雙安、貢獻2打點，還擔任後援投手，登板3.2局飆5K，只被擊出3支零星安打，是壽天8比1大勝韓國大邱Lions俱樂部，闖進冠軍戰的大功臣。

面對韓國大邱，壽天教練鄭英俊說：「打到複賽，小朋友就已經進入狀況，針對韓國隊，有做模擬，他們是國一生，又是俱樂部聯隊，我們裏面有2個4年級的、2個5年級的，要打贏不容易，有叫他們輕鬆打，也提醒孩子內角球要跟後面一點，外角球用推的就好，只要安打，不要長打，他們表現不錯。」

來自高雄那瑪夏區的徐子恩，擔任先發4棒游擊手，1局上的首打席就擊出右外野安打，有1分打點，還得到1分，壽天一開賽就取得3比1領先。3局上，他又擊出中外野三壘安打，有1分打點，壽天單局攻下5分奠定勝基。不僅如此，他接替只投0.1局投球的朱以勤後援，完全壓制韓國大邱的打擊。

徐子恩說：「對上韓國就是要贏！希望把冠軍留在高雄！」對於單場擊出2支安打、2分打點，他表示，「今天表現算好，教練有提醒，把球跟進來一點，棒子握短一點，三壘安打那中的那球是直球。」

徐子恩因為哥哥徐雷恩打球，所以也跟著打棒球，雖然練球很辛苦，但他還是希望以後能加入職棒，最欣賞中信兄弟王威晨，徐子恩說：「因為他守備很好。」