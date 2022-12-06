有關環團指出核二廠裝載池復原之議題，原能會表示，已立案管制，並嚴格審查台電公司所提之申請案，以確認裝載池復原各項作業之安全。

原能會指出，環團提到台電公司是到現在這個階段才發現需要復原裝載池之原設計功能之疑問，台電公司已於2016年參照國外核電廠作法，向原能會申請核二燃料裝載池設計修改案時，已說明後續會再恢復裝載池原先之設計功能。

此外，原能會於審查核二廠除役計畫時，亦已將核二廠裝載池復原案，列為核二廠除役重要管制事項，以利管制追蹤。

原能會指出，有關核二廠之護箱裝載池，其原先設計之功能，是用來將用過燃料置入護箱的操作空間，以利將用過燃料移往如乾貯設施之貯存場所。由於核二廠2部機組運轉執照屆期後即進入除役期間，故核二廠護箱裝載池須恢復原先之設計功能，以因應後續除役期間用過燃料移出至乾貯設施之作業需求。

原能會於今年5月31月收到台電公司提出的核二廠護箱裝載池復原案，已邀請會外學者專家組成專案審查小組進行審查，目前正依程序進行實質審查中。