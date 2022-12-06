《華爾街日報》報導，共青團中央日前發表的評論顯示，中國減少封控和大規模核酸檢測，是針對近期抗議防疫措施者所做出的回應。報導稱，這是一個罕見的跡象，表明中國政府正在聽取抗議者的意見，並開始為重新開放該國經濟奠定基礎。

報導指出，儘管Omicron疫情正在中國各地蔓延，但許多大城市仍取消部分疫情防控措施，本土傳播的新增感染病例數量下降，部分原因可能是大規模核酸檢測減少，發現的病例也因此減少。週日新增感染病例數降至3萬例以下，官方數據顯示，一些疫情最嚴重地區的新增病例數已經從高點下降了一半或更多。

共青團中央週日在其微信公眾號上發表的文章中表示，「前幾天，線上線下比較集中地出現了對一些地方疫情防控措施的意見，通過及時溝通、完善改進，事情本已平息。」該文還指出，中國對於群眾呼聲、對信訪意見的重視程度和響應速度，在全世界也找不出第二個。

據悉，共青團中央的該篇文章原意是批評美國對於近期中國抗議活動的表態，但卻意外透露防控的鬆綁是為了回應抗議。