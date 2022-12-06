三立新聞iNews招兵買馬，前東森財經主持人陳斐娟12月1日正式回歸三立，擔任三立iNEWS台長，三立新聞一手培養的財經主播王志郁，則正式升任三立iNEWS總監，兩人將共同分工主理三立iNEWS事務，也各有全新節目，陳斐娟和王志郁不約而同表示，三立iNEWS的理念就是要打造一個給大家「財富自由、美好生活」的財經新聞頻道，三立iNEWS晚間旗艦5小時黃金大聯盟陣容正式組成。

陳斐娟帶著經驗回到三立，笑說：「外面世界繞了一圈，還是回家最好」，這次回到熟悉的環境工作，感受到同事夥伴就像溫暖的家人，「連戴口罩到久違的員工餐廳點咖啡，熟悉的櫃台人員一眼就認出我，還問我甚麼時候開節目」，她玩笑自嘲江湖險惡，回三立最安心，外傳年薪上千萬陳斐娟趕緊澄清，「謝謝記者幫我加薪水，如果可以領這麼多當然很好。」

王志郁在2000年進入三立電視，並且是iNEWS一開播就正式加入，主跑財經線開始她個人的新聞從業，王志郁的記者主播歷練20多年，目前更成功跨進網路世界，經營《王志郁PLUS》頻道成果亮眼，是點擊破億的專業財經YOUTUBER，王志郁說「我是在三立新聞成長的，就是抱著回饋這個大家庭的心情接這個任務，心情真的戰戰兢兢。」

未來三立iNEWS晚間9點，由王志郁主持《CATCH大錢潮》，訪談國際政經局勢、全球投資布局，安排企業CEO優質專訪，王志郁說「投資已經是全球連動的大事，希望看我的節目，小資可以變成大富翁」；而晚間10點陳斐娟主持《關(娟)我什麼事》，節目同時跨足網路，教觀眾理財大小事，解讀每天股市變化，分析熱門投資標的，陳斐娟說：「讓觀眾不只賺錢，也告訴大家陷阱和風險，是一個教大家怎麼用釣竿的節目」。

除了陳斐娟和王志郁堪稱兩大財經新聞界天后級主持人，三立iNEWS晚間旗艦5小時的黃金大聯盟，還包括主播高毓璘、廖婕妤的六七點晚間新聞，主播苑曉琬八點鐘的《iNEWS大世界》，已深耕10年的三立iNews，也將更擴大國際新聞的篇幅，帶給觀眾更多有SENSE的財經訊息，打造專業內容力爆表、最耳目一新的財經頻道。