澎湃新聞6日，連花清瘟膠囊有清瘟解毒、宣肺泄熱的功效，在疫情期間已成為「明星」產品。然而，近期隨著多地防疫措施的調整，一些地方出現了「連花清瘟賣斷貨」的現象。為此，浙江杭州、諸暨、金華多地呼籲理性購買，而市場監督管理部門已經介入， 5日晚間對杭州市各醫藥用品經營者及相關單位發布《關於醫療藥品及用品價格行為提醒告誡書》。

澎湃新聞報導，隨著杭州市優化調整疫情防控相關措施的出台，連花清瘟等成為消費者購買的熱門商品，價格也呈現一定程度的上漲。為進一步規範市場價格行為，嚴厲打擊囤積居奇、哄抬物價等違法行為，維護消費者合法權益和良好價格秩序，根據大陸《價格法》《價格違法行為行政處罰規定》《明碼標價和禁止價格欺詐規定》等法律法規，現對市各醫藥用品經營者及相關單位提醒告誡如下：

一、嚴格遵守大陸《價格法》《價格違法行為行政處罰規定》《明碼標價和禁止價格欺詐規定》等法律法規，遵循公平、合法和誠實信用的原則，用好自主定價權，依法合規經營，開展公平有序的市場競爭，自覺維護藥品市場價格秩序。積極履行社會責任，採取多種措施組織貨源，保障市場供應。

二、不得藉疫情防控之機大幅提高醫療藥品及用品的銷售價格，經營者要嚴格控制進銷差價在合理範圍內，不得囤積居奇、哄抬物價、牟取暴利以及散布漲價謠言。

三、認真落實明碼標價制度，切實做到價簽價目齊全、標價內容真實明確、字跡清晰、貨簽對位、標示醒目。不得在標價之外加價出售商品，不得收取任何未予標明的費用。

四、根據《價格法》和《價格違法行為行政處罰規定》等法律法規規定，經營者違反明碼標價規定的，責令改正，沒收違法所得，可以並處5000元（人民幣，下同）以下的罰款；有價格欺詐行為的，最高可處50萬元罰款；對捏造、散布漲價資訊，哄抬價格，囤積居奇，推動商品價格過快、過高上漲行為的，最高可處300萬元的罰款；對相互串通，操縱市場價格造成商品價格較大幅度上漲的，最高可處500萬元的罰款。

五、全市市場監管部門將進一步加強醫療藥品用品價格監督檢查和巡查工作，嚴肅查處借機囤積居奇、捏造散布漲價資訊、哄抬物價等擾亂市場價格秩序的價格違法行為。廣大群眾和社會各界若發現上述價格違法行為，請保存好相關證據並通過撥打電話(0571-12345)等管道進行投訴舉報。

杭州市市場監督管理局告誡：本提醒告誡書發出後，各醫藥用品經營者及相關單位要認真對照上述提醒告誡要求，積極開展自查整改，進一步規範自身價格行為。對經提醒告誡後仍不整改的違法行為，市場監管部門將依法嚴肅處理，對情節惡劣的典型案件，將公開曝光。